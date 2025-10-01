onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'a Gelen Bir Turist, Adalar'da Kendisine İlginç Gelen Evi Paylaştı

İstanbul'a Gelen Bir Turist, Adalar'da Kendisine İlginç Gelen Evi Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 00:37

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'a gelen yabancı turistlere garip gelen birçok durum var. Kimi turist sokak lezzetlerimizi kimi turist de alışkanlarımızı sosyal medyada paylaşarak ne kadar tuhaf bulduklarını anlatıyor. Bu kez bir turist de gördüğü 'garip' evi paylaştı! İstanbul Adalar'dan çekilen video, emin olun sizin de ilginizi çekecek.

Kaynak: TikTok / gudinovski

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Evet, evin genişliği yalnızca gördüğünüz kadar!

Evet, evin genişliği yalnızca gördüğünüz kadar!

Eve yaklaşana kadar, orada yalnızca iki tane ev olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat zoom yapıldıkça aslında üç tane ev olduğu ortaya çıkıyor! Önemli olan ise elbette küçük büyük demeden hayatın tadını çıkarmak. Tıpkı videoda o minik balkonda oturup sohbet edenler gibi :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın