KYK Yurdunda Kalan Bir Öğrenci Deniz Manzaralı Odasını Paylaştı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2025 - 18:34

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yüz binlerce öğrenci kalıyor. Haliyle gündeme daha çok yurtlardaki kalabalık ve bu kalabalık nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla gündeme gelebiliyor. Ancak Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı imkanlara sahip pek çok yurt da var.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Mersin'deki KYK yurdundaki odasını paylaştı. 'Yurtta değil, Maldivler'de gibiyim' başlığıyla yayınlanan o videoda odanın balkonundan görünen Akdeniz manzarası dikkat çekti. Gönderi viral oldu.

İşte o yurt odası 📹

Tabii bu bina bir yurt olarak tasarlanmadı.

2008 yılından önce Best Hotel ismi altında 5 yıldızlı bir tatil oteli olarak faaliyet gösteren bina YURTKUR tarafından kiralanmıştı. Otel olarak tasarlanan Silifke-Taşucu Yurdu'nun bu nedenle bütün odaları denizi görüyor. Ayrıca eski otel fakülteye de ulaşım olarak avantajlı bir konumda yer alıyor.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
