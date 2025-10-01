KYK Yurdunda Kalan Bir Öğrenci Deniz Manzaralı Odasını Paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yüz binlerce öğrenci kalıyor. Haliyle gündeme daha çok yurtlardaki kalabalık ve bu kalabalık nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla gündeme gelebiliyor. Ancak Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı imkanlara sahip pek çok yurt da var.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Mersin'deki KYK yurdundaki odasını paylaştı. 'Yurtta değil, Maldivler'de gibiyim' başlığıyla yayınlanan o videoda odanın balkonundan görünen Akdeniz manzarası dikkat çekti. Gönderi viral oldu.