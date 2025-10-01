Ünlü Yayıncı IShowSpeed Otobüs Şoförüne 50 Bin Dolarlık Saat Hediye Etti

İlginç hareketleri, deliliği ve çılgın tepkileriyle kısa sürede dünyanın en çok izlenen yayıncılarından biri olan iShowSpeed bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Odasında başlayan yayıncılık hayatını dünya turlarıyla devam ettiren ünlü yayıncı bir süredir kendi ülkesi ABD'de turdaydı.

Ağustos ayında 'Speed Does America' isimli bir tura çıkan Speed 35 gün sürdü ve ünlü yayıncı 25 eyaleti gezdi. Milyonlarca hayranıyla buluşan Speed turunu bugün sonlandırdı. Başarılı geçen turun ardından ekibini kutlayan Speed otobüs şoförüne 50 bin dolar değerinde bir saat hediye etti.