Ünlü Yayıncı IShowSpeed Otobüs Şoförüne 50 Bin Dolarlık Saat Hediye Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2025 - 16:50

İlginç hareketleri, deliliği ve çılgın tepkileriyle kısa sürede dünyanın en çok izlenen yayıncılarından biri olan iShowSpeed bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Odasında başlayan yayıncılık hayatını dünya turlarıyla devam ettiren ünlü yayıncı bir süredir kendi ülkesi ABD'de turdaydı.

Ağustos ayında 'Speed Does America' isimli bir tura çıkan Speed 35 gün sürdü ve ünlü yayıncı 25 eyaleti gezdi. Milyonlarca hayranıyla buluşan Speed turunu bugün sonlandırdı. Başarılı geçen turun ardından ekibini kutlayan Speed otobüs şoförüne 50 bin dolar değerinde bir saat hediye etti.

İşte o anlar 📹

Ünlü yayıncı ülkemizi de yaz aylarında ziyaret etmişti.

İstanbul'un önemli yerlerini gezen Speed'in Türkiye yayını 40 milyondan fazla izlenmişti. İstiklal Caddesi, Galata Kulesi gibi önemli noktaları ziyaret eden ABD'li fenomen CZN Burak, Tuna Tavus gibi fenomenlerle buluşup Türk mutfağına ait lezzetleri de tatmıştı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
