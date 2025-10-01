onedio
Bir Diyetisyen, Yumurtaları Neden Yıkamamamız Gerektiğini Açıkladı!

Esra Demirci
01.10.2025 - 23:40

Yumurtanın yıkanıp yıkanmayacağına dair uzun yıllardır bir tartışma mevcut. Uzmanlar yumurtanın yıkanmaması konusunda kesin bir uyarı yaparken bir diyetisyen, neden yumurta yıkamamamız gerektiğini tek tek anlattı.

KAYNAK: @cerenle.saglik

Buradan izleyebilirsiniz:

Mutfağa giren çoğu insanın aklına ilk gelen sorulardan biridir: Yumurtaları yıkamalı mıyız, yoksa olduğu gibi bırakmalı mıyız?

Çoğumuz hijyen kaygısıyla yumurtayı suyun altına tutarız. Oysa bu alışkanlık, sanıldığının aksine yumurtayı daha güvensiz hale getirebilir.

Bir diyetisyen, Instagram hesabından yayınladığı videoyla yumurtanın neden yıkanmaması gerektiğini tek tek anlattı. Genç diyetisyen, yumurta kabuğunun yıkanmasıyla koruyuculuğunun kaybolduğunu ve yumurtaya bakterilerin girebildiğini açıkladı.

Öneri olarak kullanmadan hemen önce yıkanabileceğini belirtti.

