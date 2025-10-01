"İş Çığırından Çıkıyor": Webtekno'nun "Sam Altman Türkiye'de" Videosu Sınırları Zorladı
OpenAI tarafından geliştirilen metinden videoya yapay zeka modeli Sora 2, merak uyandırdı. Teknoloji haber portalı Webtekno ise hiç vakit kaybetmeden Sora 2'yi kullanarak OpenAI'ın CEO'su Sam Altman’ın Türkiye seyahati senaryosunu videoya çevirdi.
30 Eylül'de kullanıma sunulan Sora 2 modeliyle üretilen görüntüler ise yenilenen AI teknolojisinin, önceki Sora sürümüne göre fiziksel dünya kurallarına daha bağlı, sesle görüntü senkronizasyonu daha iyi ve sahne geçişlerinde daha kontrollü bir deneyim sunduğunu gözler önüne serdi.
İşte, detaylar...
Kaynak: Instagram / Webtekno
İşte, Sora 2 kullanılarak Webtekno tarafından hazırlanan Sam Altman videosu👇
Sam Altman'a karış karış Türkiye turu yaptıran Webtekno videosunda müzik hariç her şey Sora 2 ile oluşturuldu.
OpenAI’nin video-algoritma evriminde bir sonraki aşama Sora 2!
