"İş Çığırından Çıkıyor": Webtekno'nun "Sam Altman Türkiye'de" Videosu Sınırları Zorladı

Gelin biraz da AI'ın yeni teknolojisini daha yakından inceleyelim. 👇

Sora 2, fiziksel tutarlılık ve dünya simülasyonu ile gerçekçi etkileşimler sağlıyor. Ses ve konuşma senkronizasyonu, kullanıcıların sahne geçişlerini kontrol etmeleri ve sosyal özelliklerle video üretip paylaşmaları mümkün kılıyor. Yani, kullanıcılar sahne geçişleri, stil, ton gibi yönleri daha fazla kontrol sahibi olabilecekler. Mesela, “anime tarzı olsun” veya “gerçekçi sinematik kaydırmalar olsun” gibi dokunuşlar mümkün.

Güvenlik ve etik önlemler, izinsiz görüntü üretimini önlüyor. Ayrıca, AI tarafından üretilen videoların ayırt edilebilmesi için meta veri işaretleri kullanılır.