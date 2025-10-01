onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"İş Çığırından Çıkıyor": Webtekno'nun "Sam Altman Türkiye'de" Videosu Sınırları Zorladı

"İş Çığırından Çıkıyor": Webtekno'nun "Sam Altman Türkiye'de" Videosu Sınırları Zorladı

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 00:40

OpenAI tarafından geliştirilen metinden videoya yapay zeka modeli Sora 2, merak uyandırdı. Teknoloji haber portalı Webtekno ise hiç vakit kaybetmeden Sora 2'yi kullanarak OpenAI'ın CEO'su Sam Altman’ın Türkiye seyahati senaryosunu videoya çevirdi. 

30 Eylül'de kullanıma sunulan Sora 2 modeliyle üretilen görüntüler ise yenilenen AI teknolojisinin, önceki Sora sürümüne göre fiziksel dünya kurallarına daha bağlı, sesle görüntü senkronizasyonu daha iyi ve sahne geçişlerinde daha kontrollü bir deneyim sunduğunu gözler önüne serdi.

İşte, detaylar...  

Kaynak: Instagram / Webtekno

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, Sora 2 kullanılarak Webtekno tarafından hazırlanan Sam Altman videosu👇

Sam Altman'a karış karış Türkiye turu yaptıran Webtekno videosunda müzik hariç her şey Sora 2 ile oluşturuldu.

Sam Altman'a karış karış Türkiye turu yaptıran Webtekno videosunda müzik hariç her şey Sora 2 ile oluşturuldu.

Videoda kullanılan müzik hariç, mimari unsurlar, Sam Altman’ın “ülkeyi geziyor” görüntüleri, hava durumuna uygun sahneler, şehir geçişleri metinden videoya çevirme teknolojisinin bir ürünü!

OpenAI’nin video-algoritma evriminde bir sonraki aşama Sora 2!

OpenAI’nin video-algoritma evriminde bir sonraki aşama Sora 2!

Gelin biraz da AI'ın yeni teknolojisini daha yakından inceleyelim. 👇

Sora 2, fiziksel tutarlılık ve dünya simülasyonu ile gerçekçi etkileşimler sağlıyor. Ses ve konuşma senkronizasyonu, kullanıcıların sahne geçişlerini kontrol etmeleri ve sosyal özelliklerle video üretip paylaşmaları mümkün kılıyor. Yani, kullanıcılar sahne geçişleri, stil, ton gibi yönleri daha fazla kontrol sahibi olabilecekler. Mesela, “anime tarzı olsun” veya “gerçekçi sinematik kaydırmalar olsun” gibi dokunuşlar mümkün. 

Güvenlik ve etik önlemler, izinsiz görüntü üretimini önlüyor. Ayrıca, AI tarafından üretilen videoların ayırt edilebilmesi için meta veri işaretleri kullanılır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın