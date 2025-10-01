onedio
article/share
İlk Resmi Veri Geldi! TÜİK Yapay Zeka Raporunu Yayınladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
01.10.2025 - 14:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapay Zeka 2025 verilerini yayımladı. İlk kez yayınlanan veriler yapay zekanın kullanım alışkanlığını ortaya koydu. Verilere göre yapay zeka en çok 16-24 yaş grubu arasında kullanılıyor. Bu yaş grubunda kullanım oranı yüzde 39,4’e ulaştı. İşte TÜİK verileriyle yapay zeka kullanımı...

Yapay zeka verileri ilk kez yayınlandı.

TÜİK, ilk kez yapay zeka verilerini yayınladı. 'Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ve Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' sonuçlarına dayanan istatistikler, işletmelerin ve bireylerin yapay zekayla kurduğu ilişkiyi ele aldı. 

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken bu oran 2025 yılında yüzde 7,5'e yükseldi.

10 ve daha fazla çalışanı olan kuruluşalarda 2021 yılından itibaren her yıl yapay zeka kullanımına ilişkin veri elde edildi.

10 ve üzeri çalışanı olan işletmeler arasında yapay zeka teknolojilerinden en az birini kullandığını belirtenlerin oranı 2021’de yüzde 2,7 olmuştu. Bu oran 2025’te yüzde 7,5'e çıktı.

Yapay zekanın en yaygın kullanıldığı sektör bilgi ve iletişim oldu.

Yüzde 47,1 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri yapay zekanın en çok kullanıldığı sektör oldu. Onu yüzde 21,1 ile finans ve sigorta, yüzde 15,2 ile teknoloji onarımı izledi. Kullanım amaçları arasında ise pazarlama ve satış faaliyetleri ilk sırada yer aldı. Şirketlerin yapay zekayı kullanmasının önündeki en büyük engel, yüzde 74,2 ile “uzmanlık eksikliği” oldu.

Yapay zekayı en çok 16-24 yaş grubu kullanıyor.

TÜİK verilerine göre 16-74 yaş grubundaki kişilerin yüzde 19,2’si üretken yapay zeka araçlarını kullandığını dile getirdi. Bu oran 16-24 yaş grubunda yüzde 39,4’e çıktı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
