İlk Resmi Veri Geldi! TÜİK Yapay Zeka Raporunu Yayınladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapay Zeka 2025 verilerini yayımladı. İlk kez yayınlanan veriler yapay zekanın kullanım alışkanlığını ortaya koydu. Verilere göre yapay zeka en çok 16-24 yaş grubu arasında kullanılıyor. Bu yaş grubunda kullanım oranı yüzde 39,4’e ulaştı. İşte TÜİK verileriyle yapay zeka kullanımı...
Yapay zeka verileri ilk kez yayınlandı.
Yapay zekanın en yaygın kullanıldığı sektör bilgi ve iletişim oldu.
Yapay zekayı en çok 16-24 yaş grubu kullanıyor.
