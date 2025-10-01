İlk Resmi Veri Geldi! TÜİK Yapay Zeka Raporunu Yayınladı

Yüzde 47,1 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri yapay zekanın en çok kullanıldığı sektör oldu. Onu yüzde 21,1 ile finans ve sigorta, yüzde 15,2 ile teknoloji onarımı izledi. Kullanım amaçları arasında ise pazarlama ve satış faaliyetleri ilk sırada yer aldı. Şirketlerin yapay zekayı kullanmasının önündeki en büyük engel, yüzde 74,2 ile “uzmanlık eksikliği” oldu.