Yapay Zeka Uzmanları Uyardı: İnsanlığı Yok Edecek "Süper Zeki Robot Ordusu" Yolda mı?

27.09.2025 - 09:22

Yapay zeka artık hayatımızın merkezinde. Basit sorulara yanıt vermekten iş dünyasında karmaşık problemleri çözmeye, hatta sanal ilişkiler kurmaya kadar kullanılıyor. Ama uzmanlara göre bu gelişimin göründüğü kadar masum olmayabileceği bir senaryo var. Bazı bilim insanları, insanlığın kendi elleriyle yok oluşunu hazırladığını söylüyor. Peki, bu iddialar neye dayanıyor?

Kaynak

"Yapay zekanın babası" olarak anılan Geoffrey Hinton, geleceğe dair endişelerini defalarca dile getirdi.

Ona göre daha zeki varlıkların, kendilerinden daha az zeki olanlara uzun süre boyun eğmesi mümkün değil. İnsanların tek umudu, yapay zekaya tıpkı bir annenin çocuğunu koruduğu gibi davranma içgüdüsü kazandırmak olabilir.

Bu yüzden bugün eğlenceli gelen yapay zeka deneyleri, aslında gelecekteki büyük tehlikenin başlangıcı olabilir. Komik görseller üretmek ya da robotların spor müsabakalarına katılması masum görünebilir. Ancak uzmanlara göre yapay zeka, sessizce dünyayı ele geçirmek için hazırlık yapıyor olabilir.

Teknoloji uzmanları Eliezer Yudkowsky ve Nate Soares; insanlığın en büyük hatasının, süper zekaya sahip yapay zeka üretmek olacağını savunuyor.

Uzmanlar, böyle bir durumda kimsenin hayatta kalma şansı olmayacağını düşünüyorlar. Hatta bu yüzden, şüpheli bir gelişim gösteren veri merkezlerinin daha en başında durdurulması gerektiğini savunuyorlar.

Yudkowsky bu konuda oldukça karamsar. Ona göre yapay zeka gücünü göstermek için beklemez, ipuçları vermez, insana eşit şartlarda bir mücadele de sunmaz. Bir kez harekete geçmesi bile insanlığın sonunu getirebilir. Üstelik riskin ihtimali düşük değil; uzmanlar yüzde 95’in üzerinde bir olasılıktan söz ediyor.

Robot ordusu bilim kurgudan gerçeğe mi dönüşüyor?

Bugün robotların basit görevler üstlendiğini, hatta spor müsabakalarında yarıştığını biliyoruz. Ancak uzmanlara göre aynı mantıkla orduların da robot askerleri kullanmaya başlaması an meselesi. İnsanların kendi elleriyle böyle bir gücü yaratmaları, gelecekte felaketi hızlandırabilir.

Hatta bu senaryo, sinema filmlerindeki distopyaları bile gölgede bırakıyor. Terminator filmlerinde insanlar geleceğe gidip robotları yok etmeye çalışıyordu. Uzmanlara göre ise en iyimser ihtimal, insanlığın bir gün gerçekten ilk robot askerini üretmeden bu tehdidi durdurabilmesi.

