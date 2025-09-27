Ona göre daha zeki varlıkların, kendilerinden daha az zeki olanlara uzun süre boyun eğmesi mümkün değil. İnsanların tek umudu, yapay zekaya tıpkı bir annenin çocuğunu koruduğu gibi davranma içgüdüsü kazandırmak olabilir.

Bu yüzden bugün eğlenceli gelen yapay zeka deneyleri, aslında gelecekteki büyük tehlikenin başlangıcı olabilir. Komik görseller üretmek ya da robotların spor müsabakalarına katılması masum görünebilir. Ancak uzmanlara göre yapay zeka, sessizce dünyayı ele geçirmek için hazırlık yapıyor olabilir.