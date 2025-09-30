onedio
Netanyahu, Teknoloji Yöneticileriyle Gizli Bir Yapay Zeka Toplantısı Gerçekleştirdi

Yapay Zeka israil filistin
Ömer Faruk Kino
30.09.2025 - 12:49 Son Güncelleme: 30.09.2025 - 13:45

Netanyahu, New York’ta ABD’li teknoloji yöneticileriyle gizli bir yapay zeka toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Ramp CEO’su Eric Glyman, Vercel’den Guillermo Rauch ve yatırımcı Josh Wolfe da katıldı.Toplantı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, New York’ta bir grup ABD’li teknoloji yöneticisi ve yatırımcıyla gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

Bloomberg’e göre toplantının odak noktası, yapay zeka, İsrail ekonomisini güçlendirme vaadi ve ülkenin savunmasındaki potansiyel uygulamalardı.

Pazar akşamı gerçekleşen toplantı, katılımcılar tarafından resmi bir zirveden çok gayriresmî bir sohbet olarak nitelendirildi. Netanyahu’ya yalnızca iki yardımcısı eşlik etti.

Vercel CEO'su Guillermo Rauch'un geceden paylaşımı ise tepkilere neden oldu.

Başbakan Netanyahu ile yapay zeka eğitimi ve okuryazarlığının özgür toplumlarımızı nasıl önde tutabileceği üzerine yaptığımız görüşmeden büyük keyif aldım. Ayrıca yapay zekanın herkesin yazılım geliştirmesini mümkün kılması ve bunun kalite ile ilerlemeyi nasıl teşvik edeceği konusunu da ele aldık. İsrail ve komşuları için barış, güvenlik ve refah konusunda iyimser hissediyorum.

Geliştiriciler için kurulmuş bir bulut tabanlı platform olan Vercel için 'boykot' mesajları geldi. 👇

"Eğer hala bu noktada Vercel kullanıyorsanız, sizi iyi bir insan olarak göremem."

"Yapay zeka hakkında konuşmayı bırak ve o savaş suçlusunu yakasından tut."

"Vercel, hangi koşulda olursa olsun kaçınılması gereken bir platform."

"İğrençsin. O pislikle gülümsemek, seni de kirletir. Bu fotoğraftakilere çok benziyorsun!"

"Kimse, savaş suçu işleyen korkunç biriyle selfie çekip, muhtemelen en talihsiz bir zamanda, bir amaç gütmeden o selfiyi paylaşmaz. Peki Guillermo, senin amacın nedir?"

"Senin için fotoğrafı düzelttim."

"Kendi kendini sabote etmek."

"Ne yazık. Sen de suç ortağısın. Bir teröristle fotoğraf çektiriyorsun."

"Bugün Vercel'i boykot etmeniz gerektiğini hatırlatan paylaşım."

"Vercel kullanıyorsanız, soykırıma ortak oluyorsunuz. Değiştirmek çok kolay. Boykot edin."

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
