Netanyahu, Teknoloji Yöneticileriyle Gizli Bir Yapay Zeka Toplantısı Gerçekleştirdi
Netanyahu, New York’ta ABD’li teknoloji yöneticileriyle gizli bir yapay zeka toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Ramp CEO’su Eric Glyman, Vercel’den Guillermo Rauch ve yatırımcı Josh Wolfe da katıldı.Toplantı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, New York’ta bir grup ABD’li teknoloji yöneticisi ve yatırımcıyla gizli bir toplantı gerçekleştirdi.
Vercel CEO'su Guillermo Rauch'un geceden paylaşımı ise tepkilere neden oldu.
Geliştiriciler için kurulmuş bir bulut tabanlı platform olan Vercel için 'boykot' mesajları geldi. 👇
"Eğer hala bu noktada Vercel kullanıyorsanız, sizi iyi bir insan olarak göremem."
"Yapay zeka hakkında konuşmayı bırak ve o savaş suçlusunu yakasından tut."
"Vercel, hangi koşulda olursa olsun kaçınılması gereken bir platform."
"İğrençsin. O pislikle gülümsemek, seni de kirletir. Bu fotoğraftakilere çok benziyorsun!"
"Kimse, savaş suçu işleyen korkunç biriyle selfie çekip, muhtemelen en talihsiz bir zamanda, bir amaç gütmeden o selfiyi paylaşmaz. Peki Guillermo, senin amacın nedir?"
"Senin için fotoğrafı düzelttim."
"Kendi kendini sabote etmek."
"Ne yazık. Sen de suç ortağısın. Bir teröristle fotoğraf çektiriyorsun."
"Bugün Vercel'i boykot etmeniz gerektiğini hatırlatan paylaşım."
"Vercel kullanıyorsanız, soykırıma ortak oluyorsunuz. Değiştirmek çok kolay. Boykot edin."
