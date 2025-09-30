Netanyahu, Teknoloji Yöneticileriyle Gizli Bir Yapay Zeka Toplantısı Gerçekleştirdi

Başbakan Netanyahu ile yapay zeka eğitimi ve okuryazarlığının özgür toplumlarımızı nasıl önde tutabileceği üzerine yaptığımız görüşmeden büyük keyif aldım. Ayrıca yapay zekanın herkesin yazılım geliştirmesini mümkün kılması ve bunun kalite ile ilerlemeyi nasıl teşvik edeceği konusunu da ele aldık. İsrail ve komşuları için barış, güvenlik ve refah konusunda iyimser hissediyorum.