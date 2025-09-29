onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Alçılara Elveda Deyin: Çin’de Geliştirilen 'Kemik Yapıştırıcısı' ile 3 Dakikada Kırık Tedavisi

Alçılara Elveda Deyin: Çin’de Geliştirilen 'Kemik Yapıştırıcısı' ile 3 Dakikada Kırık Tedavisi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 13:42

Tıp dünyasında büyük gelişme. Çinli bilim insanları, 'Bone-02' adını verdikleri yeni bir kemik yapıştırıcısıyla, aylar süren kırık tedavilerini dakikalar içinde çözüme kavuşturmayı başardı. Üstelik tek bir enjeksiyonla...

Detaylar 👇

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/28/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çinli bilim insanları, ortopedik tedavilerde devrim yaratabilecek yeni bir buluşa imza attı.

Çinli bilim insanları, ortopedik tedavilerde devrim yaratabilecek yeni bir buluşa imza attı.

Kırıkların tedavisinde çoğu zaman metal plaklar ve vidalar kullanılıyor. Bu yöntemler yalnızca invaziv cerrahi gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda hastaların ikinci bir operasyonla implantları çıkartması gerekiyor. 

Ancak 'Bone-02' ile bu süreç kökten değişebilir.

Araştırmacılara göre, tek enjeksiyonla uygulanan bu yapıştırıcı kırık kemik parçalarını sadece üç dakikada sabitliyor.

Araştırmacılara göre, tek enjeksiyonla uygulanan bu yapıştırıcı kırık kemik parçalarını sadece üç dakikada sabitliyor.

'Bone-02' yapıştırıcısının 180 kilogramın üzerinde bir bağlama kuvvetine sahip olduğu bildirildi.

Ayrıca bu yapıştırıcı, kemik iyileşme süreci boyunca vücut tarafından doğal olarak emiliyor. Böylece ikinci bir ameliyat gereksinimi tamamen ortadan kalkıyor. İlk testler, enfeksiyon riskinin de metal plak ve vidalara kıyasla daha düşük olduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi, bu yapıştırıcıyı tasarlarken doğadan ilham aldı.

Araştırma ekibi, bu yapıştırıcıyı tasarlarken doğadan ilham aldı.

İstiridyelerin deniz altında taşlara ve kayalara tutunmasını sağlayan biyolojik yapıştırıcıdan esinlenildi. Sıradan yapıştırıcıların aksine, istiridye bazlı biyoglue nemli, tuzlu ve sürekli hareket eden ortamlarda bile dayanıklı bağlar kurabiliyor.

Ortopedi Uzmanı Lin Xianfeng, yapıştırıcının kan açısından zengin ortamlarda bile yüksek hassasiyetle sabitleme sağlayabildiğini açıkladı.

Ortopedi Uzmanı Lin Xianfeng, yapıştırıcının kan açısından zengin ortamlarda bile yüksek hassasiyetle sabitleme sağlayabildiğini açıkladı.

Deneme vakalarından birinde, bileği kırılan bir hastaya 3 santimetrelik küçük bir kesiden tek doz enjeksiyon yapıldı. Üç dakika içinde kemik sabitlendi ve böylece hasta zorlu ameliyatlardan kurtulmuş oldu. Üç aylık takip sürecinde de herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.

Henüz araştırma aşamasında olsa da, 'Bone-02' ortopedik cerrahiyi büyük ölçüde dönüştürebilecek bir potansiyele sahip.

Henüz araştırma aşamasında olsa da, 'Bone-02' ortopedik cerrahiyi büyük ölçüde dönüştürebilecek bir potansiyele sahip.

Daha az invaziv, daha hızlı ve daha güvenli bir iyileşme süreci vaat eden bu buluş, yakın gelecekte kırık tedavisinde standart yöntem haline gelebilir.

Kısacası artık aylarca alçı veya protez takmak tarih oluyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bitli Pire

hah şöyle kaliteli içerikler yazın işte ya. gına gelmişti dizi reklamlarınızdan , gereksiz insanları inatla ünlü yapma çabalarınızdan.

Sinan Şahin

Boş bir proje. Bizde daha guzeli var Fasülye'ye Kuran-ı Kerim Okuma Projesi: İki fasülye tohumu üzerinde test yapılıyor. Bir fasülyeye Kuran-ı Kerim okunurke... Devamını Gör