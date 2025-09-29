Alçılara Elveda Deyin: Çin’de Geliştirilen 'Kemik Yapıştırıcısı' ile 3 Dakikada Kırık Tedavisi

'Bone-02' yapıştırıcısının 180 kilogramın üzerinde bir bağlama kuvvetine sahip olduğu bildirildi.

Ayrıca bu yapıştırıcı, kemik iyileşme süreci boyunca vücut tarafından doğal olarak emiliyor. Böylece ikinci bir ameliyat gereksinimi tamamen ortadan kalkıyor. İlk testler, enfeksiyon riskinin de metal plak ve vidalara kıyasla daha düşük olduğunu gösteriyor.