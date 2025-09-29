Alçılara Elveda Deyin: Çin’de Geliştirilen 'Kemik Yapıştırıcısı' ile 3 Dakikada Kırık Tedavisi
Tıp dünyasında büyük gelişme. Çinli bilim insanları, 'Bone-02' adını verdikleri yeni bir kemik yapıştırıcısıyla, aylar süren kırık tedavilerini dakikalar içinde çözüme kavuşturmayı başardı. Üstelik tek bir enjeksiyonla...
Çinli bilim insanları, ortopedik tedavilerde devrim yaratabilecek yeni bir buluşa imza attı.
Araştırmacılara göre, tek enjeksiyonla uygulanan bu yapıştırıcı kırık kemik parçalarını sadece üç dakikada sabitliyor.
Araştırma ekibi, bu yapıştırıcıyı tasarlarken doğadan ilham aldı.
Ortopedi Uzmanı Lin Xianfeng, yapıştırıcının kan açısından zengin ortamlarda bile yüksek hassasiyetle sabitleme sağlayabildiğini açıkladı.
Henüz araştırma aşamasında olsa da, 'Bone-02' ortopedik cerrahiyi büyük ölçüde dönüştürebilecek bir potansiyele sahip.
