onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
ChatGPT'nin Yasaklandığı Ülkeler: 20 Ülkede Erişim Yok!

ChatGPT'nin Yasaklandığı Ülkeler: 20 Ülkede Erişim Yok!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.09.2025 - 17:42

Dünyada en çok kullanılan OpenAI tarafından kullanıma sunulan yapay zeka modeli ChatGPT, bazı ülkelerde yasaklı. Akla gelen her sorunun sorulduğu Google’ı neredeyse tahtından eden ChatGPT, bazı ülkelerde yasaklı. Bu yasaklar devlet sansürü ve bazı yerlerde OpenAI’nın desteklenmemesinden kaynaklı. İşte ChatGPT’nin yasak olduğu 20 ülke.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka modeli ChatGPT'ye 20 ülkede erişim yok.

Yapay zeka modeli ChatGPT'ye 20 ülkede erişim yok.

Bazı ülkeler devlet sansürü nedeniyle ChatGPT'ye erişemiyor. Bazı ülkelerde ise OpenAI’nın desteklememesi ya da altyapı/ödeme sorunu gibi nedenlerle ChatGPT kullanılamıyor. Peki hangi ülkelerde ChatGPT'ye erişim yok? İşte o 20 ülke...

Hükümet sansürü nedeniyle ChatGPT’nin kullanılmadığı ülkeler:

Hükümet sansürü nedeniyle ChatGPT’nin kullanılmadığı ülkeler:

Hong Kong ve Belarus ise OpenAI desteklenmeyen bölgede bulunduğu için kullanılmıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın