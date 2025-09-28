onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Kendini Müzede İzlemek İster misin? İşte Yapay Zekaya "Kendi Tablonu Çizdirme" Akımı İçin En İyi Prompt!

Kendini Müzede İzlemek İster misin? İşte Yapay Zekaya "Kendi Tablonu Çizdirme" Akımı İçin En İyi Prompt!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 23:59

Yapay zeka dünyasındaki gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda özellikle görsel alanda oldukça başarılı iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmelerin ardından yapay zeka kullanıcıları arasında akımlar da eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde herkes vintage bir perdenin önünde kendi çocukluğuna sarılıyordu! Şimdi ise yeni bir akım ortaya çıktı ve artık kendinizi sergide izleyebiliyorsunuz.

Peki kendi fotoğrafınızı nasıl tabloya dönüştürebilirsiniz? Bu tabloyu nasıl sanat galerisindeymiş gibi kurgulayacaksınız?

İşte en güzel prompt!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın yeni akımı yine yapay zekadan geldi!

Sosyal medyanın yeni akımı yine yapay zekadan geldi!
twitter.com

Bu kez yapay zeka kullanıcıları kendi fotoğraflarını birer sanat eserine dönüştürdü ve kendilerini müze ortamında ya da sanat galerisinde izlemeye başladı.

Akım o kadar hızlı ilerliyor ki yetişmek için acele etmeniz gerekiyor! :)

Akım o kadar hızlı ilerliyor ki yetişmek için acele etmeniz gerekiyor! :)
twitter.com

Neyse ki en iyi promptu sizin için ayağınıza getirdik. Aşağıda yer alan promptu dilediğiniz bir yapay zekaya yazarak örneğini gördüğünüz görselleri elde edebilirsiniz.

İşte yapay zekaya kendi fotoğrafınızı bir tabloya dönüştürmek için yazabileceğiniz prompt!

İşte yapay zekaya kendi fotoğrafınızı bir tabloya dönüştürmek için yazabileceğiniz prompt!

'Using the attached image as reference for the girl’s face and appearance,create a scene where she is standing in a modern art gallery, seen from behind,looking at a large oil painting portrait of herself on the wall. The painting should depict the same girl in a realistic expressive oil-painting style,showing her face and upper body with textured brush strokes and muted colors. The gallery wall is clean and white with a soft spotlight illuminating the artwork,creating a professional exhibition atmosphere.'

Peki hangi yapay zekayı kullanalım?

Bu akıma katılmak için dilediğiniz yapay zeka aracını kullanabilirsiniz. Özellikle Gemini'ın yeni görsel oluşturma aracını kullanabilir ya da ChatGPT ve Grok'tan bu görseli oluşturmasını isteyebilirsiniz. Yukarıda yazılı olan promptu verip kendi fotoğrafınızı yükeldiğinizde, harika sonuçlar elde edeceksiniz. Dilerseniz farklı detaylar da ekleyebilirsiniz.

Sonuçları çok merak ediyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu yapay zeka akımlarını da denemeyi unutmayın;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın