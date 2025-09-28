Kendini Müzede İzlemek İster misin? İşte Yapay Zekaya "Kendi Tablonu Çizdirme" Akımı İçin En İyi Prompt!

Yapay zeka dünyasındaki gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda özellikle görsel alanda oldukça başarılı iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmelerin ardından yapay zeka kullanıcıları arasında akımlar da eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde herkes vintage bir perdenin önünde kendi çocukluğuna sarılıyordu! Şimdi ise yeni bir akım ortaya çıktı ve artık kendinizi sergide izleyebiliyorsunuz.

Peki kendi fotoğrafınızı nasıl tabloya dönüştürebilirsiniz? Bu tabloyu nasıl sanat galerisindeymiş gibi kurgulayacaksınız?

İşte en güzel prompt!