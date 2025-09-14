onedio
Google Promptu Verdi: Gemini'da Nano Banana ile Fotoğraflar Nasıl 3D Modele Dönüştürülür?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 12:47

Yapay zeka dünyasındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. ChatGPT, Grok, Gemini derken birçok farklı şirketin yapay zeka uygulamaları farklı özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Bu kez de Gemini'da 'Nano Banana' ile üretilen görseller sosyal medyada viral oldu. 

Özellikle de 3D figürler, bu aralar AI kullanıcılarının favorisi arasında!

Peki 3D figürler Nano Banana ile nasıl yapılır?

Google'ın yapay zekası Gemini, görsel oluşturma aracı Nano Banana ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Kısa bir zaman içerisinde büyük geliştirmeler alan yapay zeka sohbet robotları, artık görsel ve video oluşturmada harika işler ortaya koyuyor. Gemini'ın Nano Banana isimli görsel oluşturma aracı da AI tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Nano Banana ile kullanıcılar birbirinden farklı görseller üretti. 

En popüleri de yukarıda bir örneğini görmüş olduğunuz '3D modeller' oldu.

Sosyal medyada bu akımın viral olmasının ardından Google harekete geçti ve detaylı promptu paylaşma kararı aldı.

twitter.com

"Yapay zekayla 3D model fotoğraf nasıl yapılır?" diyenler için Google'ın verdiği promptu birebir buraya bırakalım;

'Resimdeki karakterin 1/7 ölçekli koleksiyon figürünü gerçekçi bir stilde, gerçek bir ortamda oluştur. Figür bir bilgisayar masasının üzerinde yer alıyor. Figürün yuvarlak, şeffaf ve yazısız bir akrilik kaidesi var. Bilgisayar ekranında, bu figürün 3D modelleme süreci görünüyor. Bilgisayar ekranının yanında, yüksek kaliteli koleksiyon figürlerini andıran tarzda tasarlanmış, üzerinde orijinal illüstrasyonun basılı olduğu bir oyuncak kutusu yer alıyor. Kutunun tasarımında iki boyutlu, düz illüstrasyonlar bulunuyor.'

Unutmayın, ne kadar detaylı, o kadar iyi!

Kendinizi, kedinizi, sevgilinizle olan fotoğrafınızı birer 3D modele dönüştürebilirsiniz.

Peki bu görsellerin bir de modelini 3D yazıcılardan basarsak harika olmaz mı? :)

Her şey sizin yaratıcılığınıza kalmış! 

