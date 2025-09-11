Apple'ın Yeni Telefonu iPhone Air'ın Reklamı O Ülkede Sansürlendi

Apple'ın telefon markası iPhone'un Air serisi geçtiğimiz gün 2025 lansmanında tanıtılmıştı. 17 serisiyle birlikte tanıtılan Air ayrı bir seriye ait ve firmanın iddiasına göre en ince iPhone. Ancak tüm dünyada ürünün inceliğini vurgulamak için parmak arasında gösterilen cihaz reklamı Güney Kore'de kaldırıldı. Nedeni ise bu el hareketinin Asyalı erkeklerin anatomisiyle dalga geçen ve ofansif bulunan bir jest olması.