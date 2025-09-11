Apple'ın Yeni Telefonu iPhone Air'ın Reklamı O Ülkede Sansürlendi
Apple'ın telefon markası iPhone'un Air serisi geçtiğimiz gün 2025 lansmanında tanıtılmıştı. 17 serisiyle birlikte tanıtılan Air ayrı bir seriye ait ve firmanın iddiasına göre en ince iPhone. Ancak tüm dünyada ürünün inceliğini vurgulamak için parmak arasında gösterilen cihaz reklamı Güney Kore'de kaldırıldı. Nedeni ise bu el hareketinin Asyalı erkeklerin anatomisiyle dalga geçen ve ofansif bulunan bir jest olması.
Apple'ın en ince telefonu iPhone Air geçtiğimiz gün düzenlenen lansmanda tanıtıldı.
Ancak bu görsel Güney Kore'de kullanılmadı.
Apple'ın Güney Kore sitesine baktığımızda ise bu parmak görselinin kaldırıldığını görüyoruz.
Daha öncesinde bir fast food zinciri ve zincir market reklamı da benzer gerekçelerle kaldırılmıştı.
