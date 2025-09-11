onedio
Apple'ın Yeni Telefonu iPhone Air'ın Reklamı O Ülkede Sansürlendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2025 - 13:54

Apple'ın telefon markası iPhone'un Air serisi geçtiğimiz gün 2025 lansmanında tanıtılmıştı. 17 serisiyle birlikte tanıtılan Air ayrı bir seriye ait ve firmanın iddiasına göre en ince iPhone. Ancak tüm dünyada ürünün inceliğini vurgulamak için parmak arasında gösterilen cihaz reklamı Güney Kore'de kaldırıldı. Nedeni ise bu el hareketinin Asyalı erkeklerin anatomisiyle dalga geçen ve ofansif bulunan bir jest olması.

Apple'ın en ince telefonu iPhone Air geçtiğimiz gün düzenlenen lansmanda tanıtıldı.

www.frandroid.com

İsminden de anlaşılacağı üzere telefon inceliğiyle öne çıkıyor ve bunu daha iyi vurgulamak için ülkemizde 99 bin liradan satışa sunulan telefonun baş parmak ve işaret parmağı arasında tutulduğu bir reklam görseli yayınlandı.

Ancak bu görsel Güney Kore'de kullanılmadı.

Bunun nedeni ise bu hareketin Asyalı erkeklerin anatomisiyle dalga geçen bir hareket olması hatta Koreli eski radikal feminist grup Megalia ile ilişkilendirilmesi. Özellikle erkekleri aşağılamak için bu el hareketinin kullanılması ve hassas bulunması reklamın Apple tarafından kaldırılmış olabileceğini gösteriyor.

Apple'ın Güney Kore sitesine baktığımızda ise bu parmak görselinin kaldırıldığını görüyoruz.

Daha öncesinde bir fast food zinciri ve zincir market reklamı da benzer gerekçelerle kaldırılmıştı.

Oğuzhan Kaya
