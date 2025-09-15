Sosyal Medyanın Yeni "AI Polaroid" Akımından Geri Kalmayın Diye En Güzel Promptu Söylüyoruz!
Teknoloji dünyasındaki gelişmeler yapay zekaya odaklanmışken bizleri şaşırtan iyileştirmeler de ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz seneye kadar insan figürlerini doğru düzgün çizemeyen yapay zeka botları şimdilerde gerçeğinden ayırt edilemeyen görseller, videolar oluşturuyor. Yapay zekayla oluşturulan görseller de sıklıkla sosyal medyada bir akım haline geliyor.
Son zamanlarda ise 'AI polaroid' görseller bir akım haline geldi, herkes polaroid görseller oluşturmaya başladı!
Peki AI polaroid fotoğraflar nasıl yapılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizi sosyal medyanın yeni akımıyla tanıştıralım: AI polaroid!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu sıralar elinizi salladığınızda polaroid fotoğraflara denk geliyorsunuz.
Peki AI Polaroid Fotoğraflar Nasıl Yapılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın