Sosyal Medyanın Yeni "AI Polaroid" Akımından Geri Kalmayın Diye En Güzel Promptu Söylüyoruz!

Nostaljik bir tarz olan polaroid, halihazırda bazı fotoğraf uygulamalarında mevcut. Fakat bu uygulamalarda yalnızca var olan fotoğraflarınızı polaroid tarza çevirebiliyorsunuz. Yapay zekayla dilerseniz sevdiğiniz bir ünlüyle bile polaroid tarzda görseller oluşturabilirsiniz.

Yapay zeka uygulamaları bu konuda o kadar iyi ki eminiz hangisi gerçek hangisi yapay zeka, ayırt etmekte zorlanacaksınız.