Sosyal Medyanın Yeni "AI Polaroid" Akımından Geri Kalmayın Diye En Güzel Promptu Söylüyoruz!

Dilara Bağcı
15.09.2025 - 10:30

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler yapay zekaya odaklanmışken bizleri şaşırtan iyileştirmeler de ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz seneye kadar insan figürlerini doğru düzgün çizemeyen yapay zeka botları şimdilerde gerçeğinden ayırt edilemeyen görseller, videolar oluşturuyor. Yapay zekayla oluşturulan görseller de sıklıkla sosyal medyada bir akım haline geliyor. 

Son zamanlarda ise 'AI polaroid' görseller bir akım haline geldi, herkes polaroid görseller oluşturmaya başladı!

Peki AI polaroid fotoğraflar nasıl yapılır?

Sizi sosyal medyanın yeni akımıyla tanıştıralım: AI polaroid!

x.com

Bugüne kadar yapay zekayla oluşturulan pek çok görsel tarzı, sosyal medyada akım haline geldi. Örneğin birçok kişi sevdiği ünlüyle yan yana geldi, stüdyo ghibli tarzında görseller üretti, bebekliğini ve yaşlılığını canlandırdı. Son olarak da polaroid tarzda görseller viral oldu.

Şu sıralar elinizi salladığınızda polaroid fotoğraflara denk geliyorsunuz.

twitter.com

Nostaljik bir tarz olan polaroid, halihazırda bazı fotoğraf uygulamalarında mevcut. Fakat bu uygulamalarda yalnızca var olan fotoğraflarınızı polaroid tarza çevirebiliyorsunuz. Yapay zekayla dilerseniz sevdiğiniz bir ünlüyle bile polaroid tarzda görseller oluşturabilirsiniz.

Yapay zeka uygulamaları bu konuda o kadar iyi ki eminiz hangisi gerçek hangisi yapay zeka, ayırt etmekte zorlanacaksınız.

Peki AI Polaroid Fotoğraflar Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki promptu ChatGPT, Gemini, Grok gibi yapay zeka uygulamalarına yazarak ve bir de fotoğrafınızı yükleyerek polaroid tarzda görseller üretebilirsiniz:

'Take a picture with a Polaroid camera. The photo should look like a normal photo, without any clear subject or props. The photo should have a slight blur a a consistent light source. Such as a flash from a dark room, spread throughout the photo. Do not change the faces. Replace the background behind the two people with a white curtain. Change outfits with matching couple.'

Dilerseniz, farklı detaylar da ekleyip fotoğrafınızı kişiselleştirebilirsiniz. Sonuçları merakla bekliyoruz.

Bir süre sonra ise şundan oluyor! :)

