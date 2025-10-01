onedio
Spotify Ücretlerine Yeniden Zam Geldi: Spotify Premium Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 16:29

Spotify, dünya çapında en popüler müzik platformlarından biri. Müziklerin, podcastlerin çevrim içi olarak dinlenebildiği ve premium kullanıcıların farklı özelliklere erişebildiği Spotify Türkiye'de abonelik fiyatlarına zam yaptı. Spotify'ın 4 farklı abonelik paketine de zam geldi. Spotify, abonelik ücretlerine yüzde 66 oranında zam yaptı.

Peki Spotify ücretleri ne kadar oldu?

Spotify'a yeniden zam geldi!

Spotify, Türkiye fiyatlarında zam yapıldığını açıkladı. Şirket, abonelik ücretlerine yüzde 66 oranında zam getirdi. En ucuz paket 32,99 TL’den 55 TL’ye, en pahalı paket ise 99,99 TL'den 165 TL'ye çıktı.

Öte yandan Spotify, Türkiye'de Rekabet Kurumu’nun gündeminde. Geçtiğimiz günlerde  Rekabet Kurumu, Spotify hakkında 'ayrımcılık' ve 'yıkıcı fiyatlama' iddialarıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında Spotify'ın çalma listeleri, algoritmaları ve fiyat politikaları incelenecek.

Spotify 2025 Güncel Premium Fiyatları

Spotify güncel fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • Bireysel abonelik: 99 TL

  • Öğrenci paketi: 55 TL

  • Duo paketi: 135 TL

  • Aile paketi: 165 TL

Peki premium abonelik ücretleri önceden ne kadardı?

  • Bireysel abonelik 59,99 TL

  • Öğrenci paketi 32,99 TL

  • Duo paketi 79,99 TL

  • Aile paketi 99,99 TL

