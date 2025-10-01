Spotify Ücretlerine Yeniden Zam Geldi: Spotify Premium Ne Kadar Oldu?

Spotify, dünya çapında en popüler müzik platformlarından biri. Müziklerin, podcastlerin çevrim içi olarak dinlenebildiği ve premium kullanıcıların farklı özelliklere erişebildiği Spotify Türkiye'de abonelik fiyatlarına zam yaptı. Spotify'ın 4 farklı abonelik paketine de zam geldi. Spotify, abonelik ücretlerine yüzde 66 oranında zam yaptı.

Peki Spotify ücretleri ne kadar oldu?