Bir Gelin, Kına Gecesinde Takma Kirpiklerinin Azizliğine Uğrayınca Unutulmaz Albüme İmza Attı

Bir Gelin, Kına Gecesinde Takma Kirpiklerinin Azizliğine Uğrayınca Unutulmaz Albüme İmza Attı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.08.2025 - 11:34

Düğünlerde yaşanan aksilikler bazen yıllar boyu unutulmuyor. Bu kez bir gelin, kına gecesinde takma kirpiklerinin ve duvağının azizliğine uğradı. Kirpikler tülle yapışınca gözlerini açmakta zorlanan genç kadın, tüm gece boyunca o şekilde fotoğraflarda yer aldı. O anları da 'Allah o tülü bildiği gibi yapsın' notuyla paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kına geceleri her gelin için heyecan ve bol bol eğlence demek.

Kına geceleri her gelin için heyecan ve bol bol eğlence demek.

Ancak bazen hiç hesapta olmayan ufak tefek aksilikler de yaşanabiliyor. Bu kez başrolde bir gelin ve onun takma kirpikleri vardı. Genç kadın, kına gecesinde duvak tülünü takınca kirpiklerinin tülle yapıştığını fark etmedi. Gözlerini açmakta güçlük çeken gelin, gecenin geri kalanında bu talihsiz görüntülerle kaldı.

Çekilen fotoğrafları sonradan inceleyen gelin ise ortaya çıkan görüntüler karşısında kahkaha atmaktan kendini alamadı. Sosyal medyada paylaştığı karelere de esprili bir not düştü: “Allah o tülü bildiği gibi yapsın.🥰 🧿” Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

