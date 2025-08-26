Bir Gelin, Kına Gecesinde Takma Kirpiklerinin Azizliğine Uğrayınca Unutulmaz Albüme İmza Attı

Ancak bazen hiç hesapta olmayan ufak tefek aksilikler de yaşanabiliyor. Bu kez başrolde bir gelin ve onun takma kirpikleri vardı. Genç kadın, kına gecesinde duvak tülünü takınca kirpiklerinin tülle yapıştığını fark etmedi. Gözlerini açmakta güçlük çeken gelin, gecenin geri kalanında bu talihsiz görüntülerle kaldı.

Çekilen fotoğrafları sonradan inceleyen gelin ise ortaya çıkan görüntüler karşısında kahkaha atmaktan kendini alamadı. Sosyal medyada paylaştığı karelere de esprili bir not düştü: “Allah o tülü bildiği gibi yapsın.🥰 🧿” Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.