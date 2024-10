Beynimiz Soyut Hiçbir Şeyi Sevmez, Onu Hep Çözmeye Çalışır

Önceki yazıda insan beyni, etrafında olan biten tüm gelişmelerde örüntü yani belli bir gelişme düzeni arar konusunu işlemiştim. Ancak örüntünün soyut sanatla ilgisinin daha iyi anlaşılması için burada örüntüyle ilgili basit birkaç örnek vereceğim.Örneğin tahtaya 4,8,12,16 yazsam sonraki sayının 20 olacağını bilirsiniz. Zira verdiğim sayı dizisinin dörderli olarak arttığı düzenini yani örüntüsünü fark edersiniz ya da 4, 8, 12’den sonra 20 yazsam siz 16’yı atladığımı da fark edersiniz. Yine aynı şekilde haftanın günleri de bir paterndir. “Bugün pazartesi, yarın işim var, sonraki gün görüşelim” desem, adını belirtmediğim halde siz çarşamba günü olduğunu anlarsınız. Görüleceği gibi hemen her gün her an örüntü kullanmanın sayısız örneklerini yaşarız. Zira insan beyni hayatta kalmak için, sürekli değişen bir dünyada sabit özellikler, sabit noktalar arar. Karmaşık verilerdeki bazı noktaları birleştirerek tahmin yoluyla kendince anlamlı, bütüncül bir sonuçlar çıkarır.