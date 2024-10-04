Beynimiz Soyut Hiçbir Şeyi Sevmez, Onu Hep Çözmeye Çalışır

“Gün içinde karşılaştığımız ilgili-ilgisiz birçok ipucundan anlamlar üreten bu sistem, zihnimizin örüntü tanıma sistemidir.”

Yine önceki yazımın sonunda aslında beyin belirsizlikten soyuttan hazzetmez hatta nefret eder. Aynı şekilde beyin “tesadüfleri de sevmez” diye bitirmiştim ve konuyla ilgili Prof. V. S. Ramachandran’ın kitabından bilgi aktarmıştım. O bilgiyi tekrar vereyim. “Tesadüflere duyulan tiksinti” “Beyniniz tesadüflerden kaçmak için sürekli akla yatkın genel bir alternatif yorum peşine düşer.” (Öykücü Beyin. s.305)

Öncelikle yazının konu başlığındaki “tiksinti” sözcüğü duygusal hassasiyeti belirtir. Dilimizde de görmek ya da duymak istemediğimiz, rahatsız edici bir durumlarda “iğrenç” deriz veya şüpheli durumlarda “mide bulandırıcı” gibi sözcükler kullanırız. Zaten Prof. Ramachandran bunu tiksintinin birinci derece temsilinin içgüdüsel bir “kaçın bundan” tepkisi olduğu şeklinde özetlemiştir. (a.g.e, s.323)

Şimdi önce tesadüfün tanımını yapalım. Tesadüf; yalnızca ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi. - TDK

Günümüzde nörobilimciler beyin için bir tahmin makinası benzetmesi yaparlar. Geleceği en güvenli şekilde yaşamak için doğru tahminlerle davranmak üzerine evrilmiştir. Ama belirsizlik, muğlaklık doğru tahmin edebilmeyi engeller ya da güçleştirir. Bu da stres, gerilim demektir. Dolayısıyla beynimiz her şeyin tahmin ettiği, beklediği şekilde olmasını ister. Bunu anlaşılır hale getirmek için yine aynı sayı dizisini örnek vereyim. Diyelim ki bir duvarda 4, 8, 12, 19, 20 levhalarını gördünüz ve dörderli artan bu sayı dizilimindeki yanlış 19 rakamını fark ettiniz. O zaman böyle bir dizilimde 16 ile 19 rakamının karışmış olması tesadüf olamaz, bunda bir bit yeniği var diye şüphelenirsiniz.

Sonra da Prof. Ramachandran’ın dediği gibi akla yatkın bir yorum peşine düşersiniz, bulamazsanız sinirlenirsiniz. Yine Prof. Ramachandran’ın ifadesiyle “beyin, açıklayamayacağı tesadüflerden hoşlanmaz.” diyelim ve şunu ekleyeyim: beyin için tesadüf unsurunun iyi veya kötü sonucu olması önemli değildir, tesadüfün kendisinden hoşlanmaz ve olmasını istemez.Bu bilgilerden yola çıkarsak, demek ki beynimiz, yapısı gereği, soyut bir resimdeki çizgiler, renkler, desenler ne kadar karmaşık, tesadüfi olursa olsun, kesinlikle soyut, belirsiz olarak bırakmak istemez. Görselde bir düzen, bir örüntü arar. İster istemez kendi çağrışımları yoluyla bazı noktaları birleştirip sonuçlar oluşturup bağlamlar kurarak anlam ortaya çıkarmaya çalışır. Önceki bölümde de açıkladığım gibi beynimiz, karşılaştığı belirsizliği çözmek ne olduğunu anlamak öğrenmek için gösterilen her türlü çabayı dopamin gibi haz hormonlarıyla ödüllendirmek şeklinde evrilmiştir. Bu yüzden belirsizliği, gizemi çözmeye severiz. Bulmaca çözmekten hoşlanmamız nedeni de budur.