Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un Bronz Heykeli Türkiye’ye Dönüyor: 65 Yıllık Mücadele Sonuç Verdi!
Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un Bronz Heykeli Türkiye’ye Dönüyor: 65 Yıllık Mücadele Sonuç Verdi!
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Marcus Aurelius’un bronz heykeli, M.S. 2. veya 3. yüzyılda Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nde Sebasteion adı verilen kült yapısında bulunuyordu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çabalarıyla, heykelin Boubon Antik Kenti’ne ait olduğu bilimsel ve hukuki çalışmalarla kanıtlandı.
Heykelin iadesi, kapsamlı bilimsel çalışmalarla mümkün oldu. Bakanlık uzmanlarının gözetiminde, heykelin silikon ayak kalıpları Boubon Antik Kenti’ndeki bronz kaidelerle birebir uyumlu bulundu.
Bulgular, Cleveland Sanat Müzesi’nin itirazlarını geçersiz kıldı ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi. Marcus Aurelius heykelinin dönüşü, yalnızca bu eserle sınırlı değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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