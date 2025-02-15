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Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un Bronz Heykeli Türkiye’ye Dönüyor: 65 Yıllık Mücadele Sonuç Verdi!

Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un Bronz Heykeli Türkiye’ye Dönüyor: 65 Yıllık Mücadele Sonuç Verdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.02.2025 - 14:20

Burdur’un Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan Marcus Aurelius heykeli, yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmaların ardından Türkiye’ye iade ediliyor. Heykelin dönüşü, tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin en büyük başarılarından biri olarak tarihe geçti.

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Marcus Aurelius’un bronz heykeli, M.S. 2. veya 3. yüzyılda Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nde Sebasteion adı verilen kült yapısında bulunuyordu.

Marcus Aurelius’un bronz heykeli, M.S. 2. veya 3. yüzyılda Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nde Sebasteion adı verilen kült yapısında bulunuyordu.

1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılan eser, önce birçok el değiştirdi ve sonunda Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çabalarıyla, heykelin Boubon Antik Kenti’ne ait olduğu bilimsel ve hukuki çalışmalarla kanıtlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çabalarıyla, heykelin Boubon Antik Kenti’ne ait olduğu bilimsel ve hukuki çalışmalarla kanıtlandı.

Prof. Dr. Jale İnan’ın öncülüğünde yıllar önce başlatılan araştırmalar, Marcus Aurelius heykelinin gerçek kökenini ortaya koymada önemli bir rol oynadı.

Heykelin iadesi, kapsamlı bilimsel çalışmalarla mümkün oldu. Bakanlık uzmanlarının gözetiminde, heykelin silikon ayak kalıpları Boubon Antik Kenti’ndeki bronz kaidelerle birebir uyumlu bulundu.

Heykelin iadesi, kapsamlı bilimsel çalışmalarla mümkün oldu. Bakanlık uzmanlarının gözetiminde, heykelin silikon ayak kalıpları Boubon Antik Kenti’ndeki bronz kaidelerle birebir uyumlu bulundu.

Almanya’daki Curt Engelhorn Arkeometri Merkezi’nde yapılan analizler, heykelin uzun yıllar Boubon’da gömülü kaldığını doğruladı.

Bulgular, Cleveland Sanat Müzesi’nin itirazlarını geçersiz kıldı ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi. Marcus Aurelius heykelinin dönüşü, yalnızca bu eserle sınırlı değil.

Bulgular, Cleveland Sanat Müzesi’nin itirazlarını geçersiz kıldı ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi. Marcus Aurelius heykelinin dönüşü, yalnızca bu eserle sınırlı değil.

New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yapılan iş birliğiyle; Lucius Verus, Septimius Severus ve İmparator Caracalla gibi birçok heykel de Türkiye’ye iade edildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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