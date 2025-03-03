Sekiz – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi

1978 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Ana Dalından derece ile mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde doktora eğitimini sürdürmektedir. Türkiye’nin en önemli ressamlarından Bahri Genç ile çalışmalarına devam eden Erinç, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katılmıştır. Cumhuriyetin 100. yılı onuruna yaptığı 2023 tarihli Atatürk Portresi, özel davet ile Miami Türk Başkonsolosluğu ve Florida Üniversitesi’nde sergilenmiştir.