Sekiz – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi
Sekiz – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi
Bir Yüz, Binlerce Kadın, Sonsuz Gelecek
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve haftası kapsamında, Üsküdar Belediyesi himayelerinde düzenlenen ve Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşacak olan “SEKİZ – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi”, Sayın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın teşrifleriyle açılacaktır. Sanatçı Ceyda Erinç, bu sergide Cumhuriyet tarihinin sekiz öncü kadınını kendi yüzünde yeniden şekillendirerek geçmiş ve geleceğin ortak sesini sanat aracılığıyla duyuruyor.
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Kadının Gücü ve Sanatın Bütünleştirici Etkisi
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"Ben senim. Sen de ben olabilirsin."
Eserleri seslendirenler arasında başta Hande Ataizi’de olmak üzere, sahne sanatları, tıp, edebiyat gibi alanlardan da pek çok isim bulunmakta.
Sanatçı Ceyda Erinç Kimdir?
Genç İnciler Derneği ile İş Birliği Sergi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Genç İnciler Derneği ile ortak bir bilinç çerçevesinde desteklenmektedir.
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Sanatseverleri Geleceğin Öncüleriyle Buluşmaya Davet Ediyoruz!
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