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Sekiz – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi

etiket Sekiz – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
03.03.2025 - 18:37

Bir Yüz, Binlerce Kadın, Sonsuz Gelecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve haftası kapsamında, Üsküdar Belediyesi himayelerinde düzenlenen ve Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşacak olan “SEKİZ – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi”, Sayın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın teşrifleriyle açılacaktır. Sanatçı Ceyda Erinç, bu sergide Cumhuriyet tarihinin sekiz öncü kadınını kendi yüzünde yeniden şekillendirerek geçmiş ve geleceğin ortak sesini sanat aracılığıyla duyuruyor.

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Kadının Gücü ve Sanatın Bütünleştirici Etkisi

Kadının Gücü ve Sanatın Bütünleştirici Etkisi

Kadın, geçmişin aynasında geleceği gören bir ışıktır. Afife Jale’nin sahnesinde yankılanan cesareti, Cahide Sonku’nun sinemada açtığı yollar, Keriman Halis’in zarafetiyle dünyaya duyurduğu kudreti, Mihri Müşfik’in fırçasından taşan devrimci ruhu, Suat Derviş’in kelimelerle işlediği hakikati, Sabiha Gökçen’in gökyüzüne yazdığı özgürlüğü, Seniha Sami’nin tarihe ışık tutan çalışmaları ve Süreyya Ağaoğlu’nun hukuku adaletle yoğuran dirayeti bu sergide sanatçının yüzünde buluşuyor.

"Ben senim. Sen de ben olabilirsin."

"Ben senim. Sen de ben olabilirsin."

Sanatçının yüzü, onların yüzüyle birleşirken, her bir fırça darbesi şu güçlü mesajı fısıldıyor: 'Ben senim. Sen de ben olabilirsin.'

Eserleri seslendirenler arasında başta Hande Ataizi’de olmak üzere, sahne sanatları, tıp, edebiyat gibi alanlardan da pek çok isim bulunmakta.

Eserleri seslendirenler arasında başta Hande Ataizi’de olmak üzere, sahne sanatları, tıp, edebiyat gibi alanlardan da pek çok isim bulunmakta.

Ayrıca eserlerin satışından elde edilecek gelirden Genç İnciler derneğine de katkı sağlanacak olan sergi 8 Mart-8 Nisan tarihleri arasında Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor olacak.

Sanatçı Ceyda Erinç Kimdir?

Sanatçı Ceyda Erinç Kimdir?

1978 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Ana Dalından derece ile mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde doktora eğitimini sürdürmektedir. Türkiye’nin en önemli ressamlarından Bahri Genç ile çalışmalarına devam eden Erinç, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katılmıştır. Cumhuriyetin 100. yılı onuruna yaptığı 2023 tarihli Atatürk Portresi, özel davet ile Miami Türk Başkonsolosluğu ve Florida Üniversitesi’nde sergilenmiştir.

Genç İnciler Derneği ile İş Birliği Sergi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Genç İnciler Derneği ile ortak bir bilinç çerçevesinde desteklenmektedir.

Genç İnciler Derneği ile İş Birliği Sergi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Genç İnciler Derneği ile ortak bir bilinç çerçevesinde desteklenmektedir.

Dernek, gençlerin güçlü yanlarını fark etmelerine ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlamakta; burs, mentörlük ve kariyer planlama programları ile gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamaktadır.

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Sanatseverleri Geleceğin Öncüleriyle Buluşmaya Davet Ediyoruz!

Sanatseverleri Geleceğin Öncüleriyle Buluşmaya Davet Ediyoruz!

Bu sergi, yalnızca bir sanat etkinliği değil; kadınların geçmişten geleceğe uzanan mücadelesine bir saygı duruşudur. 8, yalnızca bir sayı değil; sınırları aşan, yolları açan, geçmişten geleceğe uzanan sonsuzluğu simgeleyen bir döngüdür.

Sergi Açılışı: 📍 Nevmekan Sahil Galeri 🗓 Tarih: 8 Mart 2025 

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