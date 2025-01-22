Sanattaki Sessiz Bağlantılar ve İletişim

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Sessizlik, genellikle bir şeyin eksikliği olarak algılansa da, Abramoviç’in performansında sessizlik, derin bir iletişim biçimi haline gelir. Sanatçı, izleyicilerle kurduğu bu sessiz bağ aracılığıyla, kelimelerin ötesinde bir anlayış ve paylaşım ortamı yaratmıştır. Göz teması, izleyicilerin duygusal durumlarını ifade etmesine ve kendi iç yolculuklarına çıkmalarına olanak tanır. Bu durum, insanların kelimelere ihtiyaç duymadan da derin bir bağ kurabileceğini gösterir.

Abramoviç’in çalışmasının amacı, izleyicilere derin bir içsel deneyim yaşatmak ve modern yaşamın getirdiği yalnızlık hissini sorgulatmaktır. Göz teması, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sorgulamalarına ve kendilik bilincini artırmalarına olanak tanır. Performans, izleyicilerin ruh hallerini, kaygılarını ve arzularını yüzleşmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda toplumsal normları ve iletişim biçimlerini de sorgulatır.

Performans, sanatçının yalnızca bir sandalyede oturarak izleyicilerle göz teması kurmasıyla başlar. Her bir izleyici, sırayla sanatçının karşısındaki sandalyeye oturur ve sessiz bir şekilde göz teması kurar. Bu deneyim, izleyicilerin duygusal hallerini ortaya çıkarırken, aynı zamanda onları kendileriyle yüzleştirir. Abramoviç’in gözleri, izleyicilere bir tür ayna işlevi görerek, kendi içsel dünyalarına dair derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur.