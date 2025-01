Sanattaki Sessiz Bağlantılar ve İletişim

Marina Abramoviç’in 'The Artist is Present' adlı çalışması, sanatın ve sessizliğin derin anlamlarını keşfetmek amacıyla yapılan çarpıcı bir performans sanatıdır. 2010 yılında New York'taki Museum of Modern Art (MoMA) içinde gerçekleştirilen bu eser, 14 Mart ile 31 Mayıs arasında, 736 saat süresince, sanatçının sessiz bir şekilde 1545 ziyaretçinin gözlerinin içine bakarak geçirdiği bir deneyimdir. Bu performans, izleyicilere sadece göz teması aracılığıyla bir bağ kurma fırsatı sunmuş, kelimelerin ötesinde iletişimi ve insan deneyimini sorgulatmıştır.