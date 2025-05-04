Kötü Bir Ayrılık Sonrası İzlenebilecek En iyi 14 Dizi
Ayrılığı sağlıklı şekilde atlatmak biraz zaman ister. Özellikle de ayrılık kötü olduğunda...
Ama merak etmeyin, bu diziler size süreç boyunca çok yardımcı olacak. Modunuzu yükseltip size her şeyi unutturacak dizilerle ayrılık acısından sandığınızdan daha kolay kurtulabilirsiniz. İşte bağımlısı olacağınız en eğlenceli diziler!
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1. Jane The Virgin
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2. Nobody Wants This
3. Emily in Paris
4. Dead to Me
5. Friends
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6. Crazy Ex-Girlfriend
7. Sex and the City
8. Bridgerton
9. Schitt's Creek
10. Modern Family
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11. Parks and Recreation
12. The Good Place
13. Abbott Elementary
14. Queer Eye
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