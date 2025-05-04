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Kötü Bir Ayrılık Sonrası İzlenebilecek En iyi 14 Dizi

etiket Kötü Bir Ayrılık Sonrası İzlenebilecek En iyi 14 Dizi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 23:46

Ayrılığı sağlıklı şekilde atlatmak biraz zaman ister. Özellikle de ayrılık kötü olduğunda...

Ama merak etmeyin, bu diziler size süreç boyunca çok yardımcı olacak. Modunuzu yükseltip size her şeyi unutturacak dizilerle ayrılık acısından sandığınızdan daha kolay kurtulabilirsiniz. İşte bağımlısı olacağınız en eğlenceli diziler!

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1. Jane The Virgin

Kötü bir ilişkinin ardından aşka hala inananlar ve daha iyisini bulacağını düşünenler burada mı? O zaman daha önce hiç cinsel ilişki yaşamamış olmasına rağmen hamile kalan Jane'in hikayesi sizi hem kahkahalara boğacak hem de aşka olan inancınızı destekleyecek. Gittiği bir klinikte doktoru tarafından yanlışlıkla döllendikten sonra kendini bir anda hamile bulan Jane, hayatına yeni bir aşkı alırken kendinin bambaşka yönleriyle de tanışır. Kendi başına ayakta kalmak ve plansız bebeğiyle ilgilenmek onun hayatında kimse olmasa da ne kadar güçlü olduğunu hatırlamasını sağlar.

2. Nobody Wants This

2. Nobody Wants This

Son dönemin açık ara en favori romantik komedi şovlarından biri kesinlikle Nobody Wants This. Ama ismine aldanmayın çünkü bu dizi, tam anlamıyla herkesin isteyeceği cinsten bir ilişkiye odaklanıyor. Eğer ayrılık acısını atlatırken başkalarının birbirine aşık olmasını izlemek ve komik diyaloglara şahitlik etmek istiyorsanız, henüz tek sezonu yayınlanan bu diziden daha iyisi yok. Sırf The O.C. başrolü Seth Cohen'ı başka bir rolde izlemek için bile tercih edilebilir. 🧡

3. Emily in Paris

Renkli karakteri ve hayata iyimser bakışıyla Emily, herkesin modunu yükseltecek o bıcır bıcır arkadaş. Amerika'dan Paris'e taşındıktan sonra hayatı pek çok anlamda değişen bu karakterin serüvenini izlemek, sizi kendinize getirecek. Çünkü onunla ortak bir yönünüz var: Emily de dizinin en başında Amerika'da bıraktığı ve aslında çok da uyumlu olmadığı sevgilisiyle kötü bir ayrılık yaşıyor. Dolayısıyla kendinizden bir parça bulmak istiyorsanız ve hala izlemediyseniz kesinlikle bir şans vermelisiniz.

4. Dead to Me

Bazıları için ayrılık acısını atlatmak biraz karanlık ister. Eğer siz de neşeli fakat hafif karamsar bir şov arıyorsanız, Dead to Me sizin için en uygun seçenek olabilir. Kara komedi türü bir yapım olan dizi, zıt karakterlere sahip iki kadının beklenmedik şekilde arkadaş olmalarını anlatıyor. Gizemli bir vur-kaç kazasının ardından cinayet, kasvet ve yasla ilerleyen şov, bu kötü olayları garip bir şekilde tiye alıyor. Yani eski sevgili acınızı hafifletebilir.

5. Friends

Söz konusu komedi, neşe ve eğlence olduğunda yıllara meydan okuyan Friends'ten daha iyisi olmayabilir. 90'lı yıllarda çekilmesine rağmen hala her bölümü güncel esprilerle dolu olan bu program, kitleleri etkisi altına almış bir klasik. Eğer bu popüler diziye aşinaysanız fakat henüz izlemediyseniz, şu an tam sırası. Çünkü her bölüm komedi ve kahkaha garantili!

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6. Crazy Ex-Girlfriend

Crazy Ex-Girlfriend, adından da anlaşıldığı gibi azıcık kaçık bir eski kız arkadaşın hikayesini anlatıyor. Başarılı bir avukat olan ana karakterimiz, yıllardır aşık olduğu Josh için küçük bir kasabaya taşınıyor ve onu takip etmeye başlıyor. Onun karşı tarafı kendine kendine bağlamak için yaptığı şeyler ve sürekli içine düştüğü komik durumlar, neşenizi bir anda toparlayacak.

7. Sex and the City

Televizyon tarihinin en ikonik serilerinden olan Sex and the City, kırık kalbini onarmak isteyenlere ilaç gibi gelecek. 4 kadın karakterin yakın arkadaşlığı, New York'un dinamik yaşam biçimi, her bölüm giyilen kıyafetler ve çok daha fazlası size eski sevgiliyi bir anda unutturacak. Üstelik onların başarısız flört maceralarını izlemek de aslında yalnız olmadığınızı hatırlamanızı sağlayacak.

8. Bridgerton

Eğer dönem yapımlarından hoşlanıyorsanız, Bridgerton'ın bol dekor ve kostüm dolu renkli dünyası sizi gerçeklerden bir anda uzaklaştıracak. Özellikle de modern dönemin mesajlar, kaydırmalar veya like'lar dolu dijital evreninde, zamanda yolculuk yapmak çok hoşunuza gidebilir ve umudunuzu yeniden tazeleyebilir. O dönemin aşklarının ne kadar zor olduğunu fakat buna rağmen ne kadar romantizm dolu olduğunu gördükçe, daha iyisini hak ettiğinize de emin olacaksınız.

9. Schitt's Creek

Schitt's Creek, aslında küçük başlayan fakat orijinal senaryosu ve komik başrolleriyle bir anda kendine popüler kültürde yer edinen bir dizi. Zengin bir ailenin başarısız finansman sonucu küçük bir kasabaya taşınmasını konu alan yapım, tüm süreci komik şekilde ele alıyor. İki kardeş ve anne-baba arasında bu eğlenceli ilişki, yeni başlangıçlara açılmak istiyorsanız size pek çok açıdan ilham bile olabilir.

10. Modern Family

Modern Family, adına sadık kalarak ailenin önemini anlatan bir dizi. Yani kötü ayrılık döneminde, etrafınızdaki size değer veren insanlara odaklanmak istiyorsanız bakmanız gereken şov olabilir. Aslında her biri farklı hayatlar yaşayan geniş bir ailenin, kendi aralarındaki dinamik ilişki ve her karakterin kendine has özellikleri, her bölümü kahkaha dolu dakikalara çeviriyor. Kötü anılardan biraz uzaklaşıp yakın ve sıcacık bir hikayeye dahil olmak istiyorsanız, kesinlikle izlemelisiniz.

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11. Parks and Recreation

Parks and Recreation, kendini toparlamak isteyen herkese hitap eden bir dizi. Bunun esas nedeni ise neşeli karakterleri. Özellikle yerel yönetim gibi resmi bir alanda bu kadar komik insanın çalışabileceği eminiz aklınıza gelmemiştir. Ama bu dizi, bazı yönetim departmanlarına bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. 7 sezon boyunca bol kahkahaya ve neşeye yer veren bu şov yeni favoriniz olabilir ve modunuzu kısa sürede yükseltebilir.

12. The Good Place

The Good Place, komedi dizisi olsa da epey düşündürücü ve felsefi bir yapım. Yaşarken kötü bir insan olan ana karakterin kendini öteki tarafta bulmasını anlatan bu keyifli senaryo, harika bir durum komedisi sunuyor. Temelde tıpkı adı gibi iyimser bir havası olsa da aslında fazlasıyla gizem barındırıyor. 4 kişilik ana grubun hikayesini ele alan bu garip senaryo, ilginizi fazlasıyla çekecek.

13. Abbott Elementary

Birkaç sezonluk bir dizi olan Abbott Elementary, şimdiden modern dönemin en başarılı sitcomları arasında gösteriliyor. Diziye adını veren okulda geçen senaryo, okuldaki öğretmenlerin farklı yaşamlarını ve öğrencilerle olan ilişkilerini fazlasıyla komik bir şekilde ele alıyor. Ana karakterlerin sürekli neşesi ve bitmek bilmeyen enerjisi, hayatta hala yaşanacak keyfli günleriniz olduğunu hatırlamanızı sağlayabilir. Dolayısıyla bu yapımı izledikten sonra kendinizi kötü hissetmenizin imkanı yok.

14. Queer Eye

Bazen, kötü bir ayrılığın ardından yapılacak tek şey üst üste izlenecek keyifli bir senaryo bulmaktır. Eğer bu gruba giriyorsanız Queer Eye sizin için en iyi seçeneklerden. Çünkü bu eğlenceli serinin tek odağı, ülkenin dört bir yanındaki insanların hayatını iyileştirmeye odaklanan bir gurunun hikayesi. Farklı yaşam tarzları ve sorunlarla karşılaşmasına rağmen, herkese iyi gelmeye çalışan ana karakter, size de pek çok anlamda yardımcı olabilir ve hayata bakış açınızı tamamen değiştirebilir.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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