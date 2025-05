Kötü Bir Ayrılık Sonrası İzlenebilecek En iyi 14 Dizi

Son dönemin açık ara en favori romantik komedi şovlarından biri kesinlikle Nobody Wants This. Ama ismine aldanmayın çünkü bu dizi, tam anlamıyla herkesin isteyeceği cinsten bir ilişkiye odaklanıyor. Eğer ayrılık acısını atlatırken başkalarının birbirine aşık olmasını izlemek ve komik diyaloglara şahitlik etmek istiyorsanız, henüz tek sezonu yayınlanan bu diziden daha iyisi yok. Sırf The O.C. başrolü Seth Cohen'ı başka bir rolde izlemek için bile tercih edilebilir. 🧡