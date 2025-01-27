Kumaşın Hafızası, Dalganın Ritmi: Sanat ve Doğa Akdeniz’de Buluşuyor
Kumaşın Hafızası, Dalganın Ritmi: Sanat ve Doğa Akdeniz’de Buluşuyor
Kumaşın hafızası, dalganın ritmi… Birbirine tamamen zıt gibi görünen iki kavram, aslında insanın doğayla kurduğu bağın en güçlü sembollerinden biri olabilir mi? Akdeniz’in kıyılarında sanat, tarih ve doğayı bir araya getiren Türkiye Tekstil Bienali, bu yıl “Dalga Kumaş” temasıyla izleyicisini, bu iki evrensel kavramın yarattığı anlam derinliğini keşfetmeye çağırıyor. Sonsuz bir devinimle şekillenen doğa ve insan emeğinin ilmek ilmek işlediği düzen, bienalin temelini oluşturuyor.
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22 Şubat-13 Nisan tarihleri arasında Gazipaşa Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Gazipaşa ve Alanya’nın tarihi ve doğal zenginliklerinde gerçekleşecek bienal, sanatı sadece bir izleme deneyimi olmaktan çıkarıyor.
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“Dalga Kumaş” teması, Akdeniz’in dalgalarının ritmik hareketleriyle kumaşın ilmek ilmek dokunan düzeni arasındaki bağı gözler önüne seriyor.
Bienalin sunduğu deneyim, sadece sanatı görmekle sınırlı değil.
Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren bienal, dokuma atölyelerinden performanslara, sergilerden panellere kadar geniş bir program sunuyor.
Türkiye Tekstil Bienali, sanatı günlük hayatın ötesine taşıyarak geçmişle bugünü, doğanın devinimiyle insan emeğini bir araya getiriyor.
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