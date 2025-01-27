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Kumaşın Hafızası, Dalganın Ritmi: Sanat ve Doğa Akdeniz’de Buluşuyor

etiket Kumaşın Hafızası, Dalganın Ritmi: Sanat ve Doğa Akdeniz’de Buluşuyor

Merve Aydın
Merve Aydın - yazio
28.01.2025 - 00:23

Kumaşın hafızası, dalganın ritmi… Birbirine tamamen zıt gibi görünen iki kavram, aslında insanın doğayla kurduğu bağın en güçlü sembollerinden biri olabilir mi? Akdeniz’in kıyılarında sanat, tarih ve doğayı bir araya getiren Türkiye Tekstil Bienali, bu yıl “Dalga Kumaş” temasıyla izleyicisini, bu iki evrensel kavramın yarattığı anlam derinliğini keşfetmeye çağırıyor. Sonsuz bir devinimle şekillenen doğa ve insan emeğinin ilmek ilmek işlediği düzen, bienalin temelini oluşturuyor.

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22 Şubat-13 Nisan tarihleri arasında Gazipaşa Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Gazipaşa ve Alanya’nın tarihi ve doğal zenginliklerinde gerçekleşecek bienal, sanatı sadece bir izleme deneyimi olmaktan çıkarıyor.

22 Şubat-13 Nisan tarihleri arasında Gazipaşa Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Gazipaşa ve Alanya’nın tarihi ve doğal zenginliklerinde gerçekleşecek bienal, sanatı sadece bir izleme deneyimi olmaktan çıkarıyor.

Selinus ve Lamos Antik Kentleri, Alanya Tersanesi ve Yalan Dünya Mağarası gibi büyüleyici mekânlarda, sanat eserleriyle birlikte tarihin ve doğanın izlerini hissetmek mümkün olacak. Çünkü bu bienalde mesele sadece estetik değil; doğanın, tarihin ve insan emeğinin bir araya geldiği karmaşık dokuyu anlamak.

“Dalga Kumaş” teması, Akdeniz’in dalgalarının ritmik hareketleriyle kumaşın ilmek ilmek dokunan düzeni arasındaki bağı gözler önüne seriyor.

“Dalga Kumaş” teması, Akdeniz’in dalgalarının ritmik hareketleriyle kumaşın ilmek ilmek dokunan düzeni arasındaki bağı gözler önüne seriyor.

Dalga, geçiciliğin ve değişimin simgesiyken; kumaş, hafızayı ve düzeni temsil ediyor. Bienalin küratörü Nihat Özdal, bu temayla doğanın hareketliliği ile insan emeğinin sabitliği arasında kurulan bu ince dengeyi izleyiciye çağdaş bir sanat perspektifinden sunuyor. Her bir eser, bu ilişkinin farklı bir yorumunu ortaya koyarak izleyiciyi anlam katmanlarında bir yolculuğa çıkarıyor.

Bienalin sunduğu deneyim, sadece sanatı görmekle sınırlı değil.

Bienalin sunduğu deneyim, sadece sanatı görmekle sınırlı değil.

Ekolojik bir bakış açısıyla ele alınan etkinlik, tekstil üretiminin su kaynaklarıyla olan tarihsel bağını yeniden hatırlatıyor. Su, dokuma sanatının en temel unsurlarından biri; liflerin işlenmesinden boyanmasına kadar her aşamada varlığını hissettiriyor. Ancak modern dünyanın tüketim odaklı yaklaşımı, bu döngüyü tehdit ediyor. Türkiye Tekstil Bienali, bu farkındalığı sanat aracılığıyla yeniden gündeme taşıyor. Kumaşa bakarken sadece desenine değil, o desenin ardındaki emeğe ve suyun izlerine de dikkat çekiyor.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren bienal, dokuma atölyelerinden performanslara, sergilerden panellere kadar geniş bir program sunuyor.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren bienal, dokuma atölyelerinden performanslara, sergilerden panellere kadar geniş bir program sunuyor.

Her eser, tekstili bir malzeme olmaktan çıkarıp bir hikâye anlatıcısına dönüştürüyor. Bu sanat buluşması hem bireysel hem kolektif bir hafızayı sanat aracılığıyla görünür kılıyor ve izleyiciyi sanatın yaratıcı bir parçası olmaya çağırıyor.

Türkiye Tekstil Bienali, sanatı günlük hayatın ötesine taşıyarak geçmişle bugünü, doğanın devinimiyle insan emeğini bir araya getiriyor.

Türkiye Tekstil Bienali, sanatı günlük hayatın ötesine taşıyarak geçmişle bugünü, doğanın devinimiyle insan emeğini bir araya getiriyor.

“Dalga Kumaş” temasıyla, Akdeniz’in tarihi dokusu ve doğal güzellikleri içinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu buluşma, yalnızca sanat eserlerini görmekle sınırlı kalmayıp, farklı hikâyeler keşfetmek, düşünmek ve ilham almak için bir alan yaratıyor. Her köşesinde, insanla doğa arasındaki bağın ne denli derin olduğunu yeniden hissettiren bu etkinlik, izleyicisini sanatın dönüştürücü gücüne tanıklık etmeye davet ediyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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