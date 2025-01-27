Kumaşın Hafızası, Dalganın Ritmi: Sanat ve Doğa Akdeniz’de Buluşuyor

“Dalga Kumaş” temasıyla, Akdeniz’in tarihi dokusu ve doğal güzellikleri içinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu buluşma, yalnızca sanat eserlerini görmekle sınırlı kalmayıp, farklı hikâyeler keşfetmek, düşünmek ve ilham almak için bir alan yaratıyor. Her köşesinde, insanla doğa arasındaki bağın ne denli derin olduğunu yeniden hissettiren bu etkinlik, izleyicisini sanatın dönüştürücü gücüne tanıklık etmeye davet ediyor.

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