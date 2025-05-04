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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 00:01

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Düğün Yakın: Gigi Hadid'in Altın Yüzüğü, Nişan Alameti mi?

Düğün Yakın: Gigi Hadid'in Altın Yüzüğü, Nişan Alameti mi?

Gigi Hadid, 30. yaş gününü kutladıkları mekandan ayrılırken, yanında sevgilisi Bradley Cooper da vardı. El ele görüntülenen ikilide bir detay dikkat çekti. Gigi Hadid'in parmağındaki altın yüzüğün, nişan alameti olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Benny, Selena Gomez'i OnlyFans'çıyla mı Aldattı?

Benny, Selena Gomez'i OnlyFans'çıyla mı Aldattı?

Kalplerimizi kıran bir iddia ortaya atıldı. Aşk adam olarak poz kesen Benny Blanco'nun Selena Gomez'i ortak bir OnlyFans içerik üreticisiyle aldattığı iddia edildi.

Beckham'ların En Karizmatiği David Beckham 50 Yaşına Bastı!

Beckham'ların En Karizmatiği David Beckham 50 Yaşına Bastı!

Yaş almamanın formülünü bulmuş gibi hayatı yaşayan Victoria ve David Beckham çifti doğum günü paylaşımıyla, yine yeni yeniden 'rüya çifti'miz olmayı başardı.

Ivy Blue, Beyonce'un Kızı Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı!

Ivy Blue, Beyonce'un Kızı Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı!

Annesinin konserinde sahneye çıkan Ivy Blue, 13 yaşına rağmen birçok dansıyla taş çıkarttı. Figüründen kostüm seçimine olay olan Blue'ya sosyal medyadan tebrik yağdı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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