Yerelden Evrensele, Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Sanat Yolculuğu
Ayvalık Belediye Tiyatrosu, sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü gözler önüne seren özgün bir hikâyeye sahip. 2010 yılında tiyatro hayallerini Ayvalık’ın kültürel dokusuna işlemekle başlayan bu serüven, 2022 yılında kurulan Belediye Tiyatrosu ile yeni bir ivme kazandı. Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbetimizde, tiyatronun kuruluş hikâyesinden yerel topluma olan etkilerine, özgün eser yaratımından sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok konuya değindik. Cılak’ın sanata ve topluma olan bağlılığını derinlemesine hissettiğimiz bu söyleşi, Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun sadece bir sanat kurumu değil, aynı zamanda sosyal bir güç olduğunu da ortaya koyuyor.
-Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun kuruluş hikâyesini bizimle paylaşabilir misiniz?
-Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun diğer belediye tiyatrolarından farkı nedir?
-Tiyatronuz yerel halktan nasıl bir geri dönüş alıyor? Seyirci profiliniz nasıldır?
-Oyun seçiminde neye öncelik veriyorsunuz? Kendi özgün oyunlarınızı mı yazıyorsunuz, yoksa klasik ve çağdaş eserler mi sahneye koyuyorsunuz?
-Genç yetenekleri desteklemek için özel projeleriniz ya da programlarınız var mı?
-Tiyatronuzun Ayvalık’taki sosyal ve kültürel hayata katkısı nedir?
-Yerel halkla nasıl bir etkileşim içindesiniz? Eğitim atölyeleri, seminerler ya da sosyal sorumluluk projeleriniz var mı?
-Ayvalık dışında sahne alıyor musunuz? Bölgesel ya da ulusal çapta turneler düzenliyor musunuz?
-Tiyatronuzu daha da geliştirmek için destek beklediğiniz alanlar nelerdir?
İlk 2,5 yıl için 150 oyun ,14520 seyirci
Ayvalık Belediye Tiyatrosu, yerelden kök salıp evrensele ulaşma hedefiyle tiyatronun dönüştürücü gücünü topluma yansıtan bir başarı hikâyesi olarak dikkat çekiyor.
Kendi eserlerini üretme, genç yetenekleri destekleme ve yerel kültüre derin bir bağlılık gösterme misyonuyla yalnızca Ayvalık’ın değil, Türkiye tiyatrosunun da önemli bir değeri haline gelmiş durumda. Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak’ın liderliğinde ortaya konan bu özverili çalışmalar hem izleyicilere hem de sanat camiasına ilham vermeye devam ediyor. Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun, yeni sahneler, ödüller ve projelerle sanatın evrensel gücünü daha geniş kitlelere ulaştıracağına olan inancımız tam.
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