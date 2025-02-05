Yerelden Evrensele, Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Sanat Yolculuğu

Ayvalıkta büyüdüm, okullardaki tiyatro çalışmalarında bulunurdum, Orta 2’deyken şu an oynadığımız salon sinemaydı ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun bir oyununu izlemiştim. Oyun sonunda Ayvalık gibi bir yerde salon olmamasını eleştirmişti oyuncular. O senelerde ise Ayvalık’ta amfi tiyatro yapılmaya başlamıştı, hemen bizim okulun yanında, öğlen araları taş dizerlerken onları izliyordum. Şimdiki amfi tiyatronun yarısı kadardı, “Böyle bir yerde oyun oynamak nasıl olur?” diyordum. Sonra üniversite derken 2009 yılında amfide Sadri Alışık Tiyatrosu ile geldiğim yaz turnesinde iki katına çıkmış Amfi Tiyatroda oynadım ama kulisleri ve zemini çok kötüydü. 2010 yılında Ayvalık’a döndüm. Önce Ayvalık Sanat Derneği ve birkaç kişi ile Ayvalık Sanat Fabrikası’nı kurduk, artık bir tiyatro salonu vardı. 2019'da Ayvalık Belediyesi’nde Kültür Müdürü olarak çalışmaya başladım, önce amfitiyatro iyileştirildi, sonra da Vural Sineması artık kapanmış ve bir ticarethaneye verilecekken araya girildi, Belediyemiz orayı 200 kişilik bir tiyatro salonu haline çevirdi.

Küçüklüğümden kafama takılan sorunlar bitmişti. Artık Belediye Tiyatrosunu kurmalıydık. Önce yönetmeliğini oluşturduk araya pandemi girdi ve pandemiden sonra 2022 mayıs ayında ilk oyunumuz Neyzen Ya Yaşıyorsa oyunu ile başladık. Artık bundan sonrası benim hikâyem değildir, 2,5 yılda 42 farklı arkadaşımızla çalıştık hepsinin bu oluşumda önemli yeri var. Elbette bu fikre inanıp kabul eden Belediye Başkanımız Mesut Ergin ve Başkan Yardımcılarımıza da teşekkür borçluyuz.