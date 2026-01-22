Ben Leman Buluşmasından Uzak Şehir’in En Çok Reyting Alan Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında hareket yine durmadı. Gün boyunca ekrana yansıyan gelişmelerin yanı sıra perde arkasında konuşulan başlıkları da adım adım izledik. Gündemi kaçıranlar için dikkat çeken detayları tek bir dosyada bir araya getirdik. Dizilerden programlara, kulis haberlerinden sosyal medyada gündem olan sahnelere kadar günün panoramasını çıkardık. İşte 22 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…
Arka Sokaklar dile kolay 20 sezondur devam ediyor.
Yıllar önce yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde bir araya gelen Deniz Uğur ve Bahar Şahin yeniden aynı dizide buluştu.
NOW'ın yeni sezon için iddialı dizilerinden Ben Leman erken finaliyle hayal kırıklığı yaşattı.
21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Fenomen dizi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ekrana damga vurdu.
Uzak Şehir'de Gonca Cilasun'un dublörü ortaya çıktı.
Müge Anlı’nın özel hayatı üzerine söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.
2011 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım dizisinde anlaşılan ilk kişinin Rafet El Roman olduğu ortaya çıktı.
