Ben Leman Buluşmasından Uzak Şehir’in En Çok Reyting Alan Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ben Leman Buluşmasından Uzak Şehir’in En Çok Reyting Alan Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
22.01.2026 - 19:05

22 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında hareket yine durmadı. Gün boyunca ekrana yansıyan gelişmelerin yanı sıra perde arkasında konuşulan başlıkları da adım adım izledik. Gündemi kaçıranlar için dikkat çeken detayları tek bir dosyada bir araya getirdik. Dizilerden programlara, kulis haberlerinden sosyal medyada gündem olan sahnelere kadar günün panoramasını çıkardık. İşte 22 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…

Arka Sokaklar dile kolay 20 sezondur devam ediyor.

Artık karakterler evimizden birileri haline geldi. Bunca sezondur sürmesinin nedeni de şüphesiz gerçek hayattan izler taşıması ve bunu seyirciye geçirebilmesi. X kullanıcıları da tam olarak bu konuya değindi. Bir kullanıcı Suat’ın alışveriş poşetlerinin bile gerçekçi seçildiğini söyleyince tweeti yaklaşık 1 milyon kişi tarafından etkileşim gördü. Günümüz dizilerinde alışveriş sahnelerinin hep lüks poşetlerle çekilmesi eleştirildi.

Yıllar önce yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde bir araya gelen Deniz Uğur ve Bahar Şahin yeniden aynı dizide buluştu.

Deniz Uğur, Aynı Yağmur Altında dizisinin tüm kadrosunun yer aldığı afişi paylaştıktan sonra, kendisiyle Bahar Şahin’i yan yana gösteren ayrı bir kareye yer verdi. Bu paylaşıma esprili bir dille “Seni ben mi doğurdum?” notunu ekledi. Bahar Şahin ise bu yoruma yine mizahi bir karşılık vererek, “Evet, bunu daha önce konuşmuştuk annecim” ifadesini kullandı.

NOW'ın yeni sezon için iddialı dizilerinden Ben Leman erken finaliyle hayal kırıklığı yaşattı.

Ben Leman oyuncuları dizi final yapmasına rağmen sık sık bir araya gelirken Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın ve Özgür Çevik'in beraber paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Duygu Sarışın, rol arkadaşlarıyla karesini 'Biz ayrılamayız' notuyla yayınladı.

21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, haftalardır çarşamba akşamı reytinglerinde zirvede yer almıştı. Dün akşam yayınlanan Galatasaray-Atletico Madridmaçı liderliği Eşref Rüya'nın elinden alarak reyting birincisi oldu. Eşref Rüya 2. sırada yer alırken aynı zamanda akşamın en çok izlenen dizisi oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan üç kategoride de düşüş yaşarken Sahipsizler TOTAL ve ABC1 kategorilerinde reyting artırdı.

Fenomen dizi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ekrana damga vurdu.

Reyting uzmanı Uzak Şehir'in 46. bölümünde en çok reyting alan sahneyi açıkladı. Reyting uzmanı X'te yaptığı paylaşımda 'Cihan'ın Boran'ı dövdüğü sahnede, geç saate (23:31) rağmen ABC1 anlık 15 reytingi geçiyor' ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir'de Gonca Cilasun'un dublörü ortaya çıktı.

Gonca Cilasun yaptığı paylaşımda 'Hep destek tam destek. Sadakat olmak vol2'ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’nın özel hayatı üzerine söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Ben de çalışan bir kadınım, kocam bana hiç çay getirmiyor. Eve geliyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çayı yapıyorum. Hiç kocam da ‘Bu kadın çalışıyor’ demiyor.” şeklinde kocasına sitem eden Müge Anlı o sözlerle adından bahsettirdi.

2011 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım dizisinde anlaşılan ilk kişinin Rafet El Roman olduğu ortaya çıktı.

Ünlü isim, afiş çekimlerinin yapılması ve ilk bölümün çekilmesinin ardından diziden çıkarılmış. Bunun nedeni ise yapımın, ünlü şarkıcının oyunculuğunu beğenmemesi olmuş... Başrol için daha sonra Murat Han'la anlaşılmış.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
