Eski Dizilerin Gerçekçiliği Arka Sokaklar Örneğiyle X’te Gündem Oldu

Artık karakterler evimizden birileri haline geldi. Bunca sezondur sürmesinin nedeni de şüphesiz gerçek hayattan izler taşıması ve bunu seyirciye geçirebilmesi. X kullanıcıları da tam olarak bu konuya değindi. Bir kullanıcı Suat’ın alışveriş poşetlerinin bile gerçekçi seçildiğini söyleyince tweeti yaklaşık 1 milyon kişi tarafından etkileşim gördü. Günümüz dizilerinde alışveriş sahnelerinin hep lüks poşetlerle çekilmesi eleştirildi.