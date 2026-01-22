onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eski Dizilerin Gerçekçiliği Arka Sokaklar Örneğiyle X’te Gündem Oldu

Eski Dizilerin Gerçekçiliği Arka Sokaklar Örneğiyle X’te Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.01.2026 - 18:11

X’teki diziseverler Arka Sokaklar dizisinden bir sahneyle eski dizilerdeki gerçekçiliği övdü. Sahnede Suat karakteri elinde poşetlerle alışverişteydi. Diziseverler de poşetlerin bile gerçekçi seçildiğini dile getirdi. Günümüz dizileriyle de kıyaslandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arka Sokaklar dile kolay 20 sezondur devam ediyor.

Arka Sokaklar dile kolay 20 sezondur devam ediyor.

Artık karakterler evimizden birileri haline geldi. Bunca sezondur sürmesinin nedeni de şüphesiz gerçek hayattan izler taşıması ve bunu seyirciye geçirebilmesi. X kullanıcıları da tam olarak bu konuya değindi. Bir kullanıcı Suat’ın alışveriş poşetlerinin bile gerçekçi seçildiğini söyleyince tweeti yaklaşık 1 milyon kişi tarafından etkileşim gördü. Günümüz dizilerinde alışveriş sahnelerinin hep lüks poşetlerle çekilmesi eleştirildi.

İşte o tweet 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
DiyorumBen

Kadın dırdırı ve olayları büyütme konusunda evet gerçekçiydi 🤣 şimdi bir de böyle kadınların olmadığını iddia edenler çıkar 🤣 onun dışında dizi çok amatör ka... Devamını Gör

Ömer S

Hizli ve Öfkeli gibi birşey bekleyince haklısınız. Ama göbekli polislerin komser felani geçtim emniyet müdürü olduğu bir kurumda bence dizi gayet gercekçi, p... Devamını Gör

Ömer S

Whisper'in yorumu inşallah ironidir. Eskiden fakir bir ülkeydik ama onur gurur haysiyet değil marka takıntısı yönünden fakirdik. Şimdi marka takıntısı zengin... Devamını Gör