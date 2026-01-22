onedio
Yeniden Aynı Dizide Buluşan Deniz Uğur ve Bahar Şahin’den Anne-Kız Paylaşımı

Elif Sude Yenidoğan
22.01.2026 - 16:52

2026 dizileri gümbür gümbür geliyor. Merakla beklenen kimi projeler başladı, kimi projelerse henüz hazırlık aşamasında. Diziseverlerin ilgisini çeken projelerden biri de ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yağmur Altında dizisi. Burak Tozkoparan, Berfin Nilsu Aktaş, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin ve Deniz Uğur gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için geri sayım başladı. Afişin yayınlanmasıyla birlikte Deniz Uğur, Bahar Şahin’le olan benzerliği üzerine paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Yıllar önce yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde bir araya gelen Deniz Uğur ve Bahar Şahin yeniden aynı dizide buluştu.

Zalim İstanbul dizisiyle tanışıp ardından aralarındaki samimiyeti sürdüren ikili birbirlerine destek paylaşımlarıyla da gündeme gelmişlerdi. Bahar Şahin’in geçtiğimiz aylarda Mine Tugay ile bir kaos yaşaması üzerine Deniz Uğur kendisine destek olduğu paylaşımlar yapmıştı. Şimdiyse ikili yeniden aynı sette ter dökecek.

Dizinin afişi paylaşılınca Deniz Uğur, Bahar Şahin ile olan benzerliğine değindi.

Deniz Uğur, dizinin tüm kadrosunun yer aldığı afişi paylaştıktan sonra, kendisiyle Bahar Şahin’i yan yana gösteren ayrı bir kareye yer verdi. Bu paylaşıma esprili bir dille “Seni ben mi doğurdum?” notunu ekledi. Bahar Şahin ise bu yoruma yine mizahi bir karşılık vererek, “Evet, bunu daha önce konuşmuştuk annecim” ifadesini kullandı.

