Yeniden Aynı Dizide Buluşan Deniz Uğur ve Bahar Şahin’den Anne-Kız Paylaşımı
2026 dizileri gümbür gümbür geliyor. Merakla beklenen kimi projeler başladı, kimi projelerse henüz hazırlık aşamasında. Diziseverlerin ilgisini çeken projelerden biri de ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yağmur Altında dizisi. Burak Tozkoparan, Berfin Nilsu Aktaş, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin ve Deniz Uğur gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için geri sayım başladı. Afişin yayınlanmasıyla birlikte Deniz Uğur, Bahar Şahin’le olan benzerliği üzerine paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde bir araya gelen Deniz Uğur ve Bahar Şahin yeniden aynı dizide buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin afişi paylaşılınca Deniz Uğur, Bahar Şahin ile olan benzerliğine değindi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın