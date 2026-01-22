Yeniden Aynı Dizide Buluşan Deniz Uğur ve Bahar Şahin’den Anne-Kız Paylaşımı

2026 dizileri gümbür gümbür geliyor. Merakla beklenen kimi projeler başladı, kimi projelerse henüz hazırlık aşamasında. Diziseverlerin ilgisini çeken projelerden biri de ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yağmur Altında dizisi. Burak Tozkoparan, Berfin Nilsu Aktaş, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin ve Deniz Uğur gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için geri sayım başladı. Afişin yayınlanmasıyla birlikte Deniz Uğur, Bahar Şahin’le olan benzerliği üzerine paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim!