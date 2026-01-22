onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Rafet El Roman'ın Bir Dizide Başrol Olduğu, Oyunculuğu Beğenilmeyince Bölümün Silindiği Ortaya Çıktı!

Rafet El Roman'ın Bir Dizide Başrol Olduğu, Oyunculuğu Beğenilmeyince Bölümün Silindiği Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.01.2026 - 09:57

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman bu zamana kadar hep şarkıları ve sesiyle, özel hayatıyla, kızlarıyla gündeme geldi. Ancak ünlü ismin daha önce fenomen olmuş bir dizide başrol olduğu, oyunculuğu beğenilmeyince anlaşmanın feshedildiği ortaya çıktı. Hatta oynadığı bölüm silinmiş! Bakalım, Rafet El Roman hangi dizide başrol olmuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, şarkıları, özel hayatı ve açıklamalarının dışında bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, şarkıları, özel hayatı ve açıklamalarının dışında bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Rafet El Roman'ın bir dönemin fenomen dizisinde başrol olduğu ortaya çıktı! Hatta tüm anlaşmalar yapılmış, afiş çekimleri olmuş ve ilk bölüm çekilmiş. Propaganda filmiyle oyunculuğa yeşil ışık yakan Rafet El Roman'ın bu dizideki hikayesi hüsran olmuş.

2011 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım dizisinde anlaşılan ilk isim Rafet El Roman'mış!

2011 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım dizisinde anlaşılan ilk isim Rafet El Roman'mış!

Ünlü isim, afiş çekimlerinin yapılması ve ilk bölümün çekilmesinin ardından diziden çıkarılmış. Bunun nedeni ise yapımın, ünlü şarkıcının oyunculuğunu beğenmemesi olmuş... Başrol için daha sonra Murat Han'la anlaşılmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın