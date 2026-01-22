Rafet El Roman'ın Bir Dizide Başrol Olduğu, Oyunculuğu Beğenilmeyince Bölümün Silindiği Ortaya Çıktı!
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman bu zamana kadar hep şarkıları ve sesiyle, özel hayatıyla, kızlarıyla gündeme geldi. Ancak ünlü ismin daha önce fenomen olmuş bir dizide başrol olduğu, oyunculuğu beğenilmeyince anlaşmanın feshedildiği ortaya çıktı. Hatta oynadığı bölüm silinmiş! Bakalım, Rafet El Roman hangi dizide başrol olmuş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, şarkıları, özel hayatı ve açıklamalarının dışında bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım dizisinde anlaşılan ilk isim Rafet El Roman'mış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın