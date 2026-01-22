onedio
Atv'nin Fenomen Dizisine İki Oyuncu Birden Dahil Oluyor

Atv'nin Fenomen Dizisine İki Oyuncu Birden Dahil Oluyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.01.2026 - 08:55

6 sezon boyunca ilgiyle izlenen Kuruluş Osman, Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla isim ve kadro değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Diziye pek çok oyuncu dahil oldu. Sezonda başarı gösteren Kuruluş Orhan'a iki oyuncunun daha dahil olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Orhan'da kadro güçlenmeye devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Orhan'da kadro güçlenmeye devam ediyor.

Burak Özçivit'in ayrılmasından ardından Kuruluş Osman isim değiştirmiş ve diziye pek çok yeni oyuncu dahil olmuştu. Eski oyuncuların veda ettiği dizide Orhan Bey dönemi anlatılmaya başlanmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı yapımda kadroyu ve hikayeyi güçlendirme çabaları sürerken diziye iki oyuncunun daha dahil olacağı öğrenildi.

Mustafa Üstündağ, Demirhan Han karakteriyle Kuruluş Orhan'a dahil oluyor.

Mustafa Üstündağ, Demirhan Han karakteriyle Kuruluş Orhan'a dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demirhan Han diziye sağ koluyla birlikte girecek. Umur rolüne ise Gürkan Çolaker hayat verecek.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
