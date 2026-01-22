Atv'nin Fenomen Dizisine İki Oyuncu Birden Dahil Oluyor
6 sezon boyunca ilgiyle izlenen Kuruluş Osman, Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla isim ve kadro değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Diziye pek çok oyuncu dahil oldu. Sezonda başarı gösteren Kuruluş Orhan'a iki oyuncunun daha dahil olacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Orhan'da kadro güçlenmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Üstündağ, Demirhan Han karakteriyle Kuruluş Orhan'a dahil oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın