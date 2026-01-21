onedio
Takipten Çıkıp Fotoğrafları Silmişti: Demet Özdemir, Eşref Rüya Oyuncusu Hakkında Açıklama Yaptı

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2026 - 15:59

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, geçtiğimiz hafta sevilen bir oyuncunun ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Necip Memili, resmi hesapları takipten çıkıp Eşref Rüya'yla ilgili tüm paylaşımları silmişti. Kısa süre sonra 'yanlışlıkla' olduğunu açıklasa da Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu sorusu akıllara kazınmıştı. 

Demet Özdemir, Necip Memili hakkında açıklama yaptı.

Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili, geçtiğimiz günlerdeki hamleleriyle kafaları karıştırmıştı.

Eşref Rüya resmi hesaplarını takipten çıkan Necip Memili, diziyle ilgili fotoğrafları da silmişti. Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu sorusu izleyicilerin gündemine yerleşirken açıklama kısa sürede gelmişti. Memili, tüm bunların yanlışlıkla olduğunu ve ikizler burcu olduğunu açıklamıştı.

Demet Özdemir, Necip Memili'yle ilgili iddiayı duyduğunda "Kesin bir yanlışlık vardır" dediğini açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Bozkurt

Eşref Rüya dizisi Onedio'da kendisine pek yer bulamadı ama artık anasayfayı süsler. Nerede magazin, kaos, kime kime ne demiş? Orada Onedio. Ülke gündemine ba... Devamını Gör