Takipten Çıkıp Fotoğrafları Silmişti: Demet Özdemir, Eşref Rüya Oyuncusu Hakkında Açıklama Yaptı
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, geçtiğimiz hafta sevilen bir oyuncunun ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Necip Memili, resmi hesapları takipten çıkıp Eşref Rüya'yla ilgili tüm paylaşımları silmişti. Kısa süre sonra 'yanlışlıkla' olduğunu açıklasa da Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu sorusu akıllara kazınmıştı.
Demet Özdemir, Necip Memili hakkında açıklama yaptı.
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili, geçtiğimiz günlerdeki hamleleriyle kafaları karıştırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Özdemir, Necip Memili'yle ilgili iddiayı duyduğunda "Kesin bir yanlışlık vardır" dediğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Eşref Rüya dizisi Onedio'da kendisine pek yer bulamadı ama artık anasayfayı süsler. Nerede magazin, kaos, kime kime ne demiş? Orada Onedio. Ülke gündemine ba... Devamını Gör