Belçika'da Yaşayan Türk Bir Fabrika İşçisinin Evi Paylaşıldı

Yurt dışında yaşayan Türklerin yaşam koşulları, her daim merak konumuz olmuştur. Kimileri inkar etse de yurt dışında yüksek bir refah seviyesinde oldukları ise hepimizin malumu. Peki bu durum, yapılan işe göre değişiyor mu?

İçerik üreticisi Burak Atalayın, Belçika'da yaşayan bir fabrika işçisinin evini ziyaret etti.

Kaynak: IG / Burak Atalayın