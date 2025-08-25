onedio
Belçika'da Yaşayan Türk Bir Fabrika İşçisinin Evi Paylaşıldı

Dilara Bağcı
25.08.2025 - 15:59

Yurt dışında yaşayan Türklerin yaşam koşulları, her daim merak konumuz olmuştur. Kimileri inkar etse de yurt dışında yüksek bir refah seviyesinde oldukları ise hepimizin malumu. Peki bu durum, yapılan işe göre değişiyor mu? 

İçerik üreticisi Burak Atalayın, Belçika'da yaşayan bir fabrika işçisinin evini ziyaret etti.

Kaynak: IG / Burak Atalayın

Yıllık izinler, çıkılan tatiller, yılbaşı primleri de cabası!

Belçika'da yaşayan bu vatandaşımızın yıllık 40 gün izni var. Hem izin hem de maddiyat konusunda sıkıntı çekmeyen vatandaşımız, bir yılda 3 kez tatil yapabiliyor. Üstelik yılbaşında verilen primler, tatil primleri de cabası...

Bu sefer son söz sizde. Ne düşünüyorsunuz?

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
