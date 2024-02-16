"Artık Takılmıyorum" Sümeyye Aydoğan, Duy Beni Zamanında Yediği Linçleri Anlattı

Gaddar dizisiyle izlediğimiz Sümeyye Aydoğan, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına katıldı. Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Aydoğan, o dönem çok fazla linçlendiğini Gence'ye anlattı.

KAYNAK: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet/Hürriyet