"Artık Takılmıyorum" Sümeyye Aydoğan, Duy Beni Zamanında Yediği Linçleri Anlattı
"Artık Takılmıyorum" Sümeyye Aydoğan, Duy Beni Zamanında Yediği Linçleri Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ENs6P...
Gaddar dizisiyle izlediğimiz Sümeyye Aydoğan, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına katıldı. Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Aydoğan, o dönem çok fazla linçlendiğini Gence'ye anlattı.
KAYNAK: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet/Hürriyet
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Duy Beni'deki Melisa karakteriyle tanıdığımız Sümeyye Aydoğan, şimdilerde Çağatay Ulusoy'la beraber Gaddar'da fırtınalar estiriyor.
Genç yaşına rağmen mükemmel bir kariyer inşa eden Aydoğan Hürriyet'ten Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuk oldu.
Gence'nin programında Duy Beni döneminde yaşadıklarını anlatan Sümeyye Aydoğan, o dönem çok fazla linçlendiğini şu sözlerle anlattı:
"Duy Beni zamanında o kadar fazla linç yedik ki. O dönem çok fazla deneyimledim, üzüldüm. Artık çok takılmıyorum."
"Kötü yorumlar da hep olacak iyiler de olacak. Bunların hepsi karma. Kötü olmadan iyinin de kıymetini bilemem. Alıştım ve takılmıyorum çok."
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