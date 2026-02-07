Arka Sokaklar’ın Duygusal Vedasından Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Şubat Cumartesi, televizyon dünyasında hareketin eksik olmadığı günlerden biri olarak geride kaldı. Ekranda izleyiciyle buluşan yapımlar kadar, perde arkasında konuşulan gelişmeler de gündemi şekillendirdi. Takip etmekte zorlananlar için dikkat çeken başlıkları tek bir derlemede topladık. Dizilerde yaşanan kritik gelişmeler, programlarda öne çıkan anlar ve sosyal medyada geniş yankı bulan paylaşımlar bugünün televizyon atmosferini belirledi. Setlerden gelen kulis bilgileriyle birlikte ekranın nabzını tuttuk. İşte 7 Şubat Cumartesi günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…
NOW’da başlayacak olan Doktor Başka Hayatta setinden tam kadro fotoğraf geldi.
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher Şanlı'nın hikayesi sona erdi.
Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.
Fenomen set emekçisi Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaşadığı diyalogla gündeme geldi.
Taşacak Bu Deniz'in başrolü Ulaş Tuna Astepe artık Sürmenelili oldu!
Aşkları Binbir Gece dizisinde başlayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, ekranın en yakışan çiftleri arasında yer alıyor.
TRT tarihinde ilk kez bir dizi çifti dergi çekimi gerçekleştirdi
Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde duygusal anlar ile gerilimin iç içe geçtiği sahneler izleyiciyi yine ekran başına kilitledi.
Son olarak Kral Kaybederse'de izlediğimiz oyuncu Halit Ergenç kameralara konuştu.
