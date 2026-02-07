onedio
Arka Sokaklar'ın Duygusal Vedasından Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar’ın Duygusal Vedasından Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.02.2026 - 15:03

7 Şubat Cumartesi, televizyon dünyasında hareketin eksik olmadığı günlerden biri olarak geride kaldı. Ekranda izleyiciyle buluşan yapımlar kadar, perde arkasında konuşulan gelişmeler de gündemi şekillendirdi. Takip etmekte zorlananlar için dikkat çeken başlıkları tek bir derlemede topladık. Dizilerde yaşanan kritik gelişmeler, programlarda öne çıkan anlar ve sosyal medyada geniş yankı bulan paylaşımlar bugünün televizyon atmosferini belirledi. Setlerden gelen kulis bilgileriyle birlikte ekranın nabzını tuttuk. İşte 7 Şubat Cumartesi günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…

NOW’da başlayacak olan Doktor Başka Hayatta setinden tam kadro fotoğraf geldi.

NOW'da başlayacak olan Doktor Başka Hayatta setinden tam kadro fotoğraf geldi.

Dizide, İbrahim Çelikkol (İnan), Sıla Türkoğlu (Elif), Şebnem Hassanisoughi (Aylin), Bertan Asllani (Toprak), Ferit Aktuğ (Ekin), Esra Akkaya (Feda), Eylül Tumbar (Zeren), Yasemin Yazıcı (Aslı) ve Merve Bulut (Nesrin) başlıca rollerde olacak. 

Henüz ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Detayları aktarıyor olacağız…

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher Şanlı'nın hikayesi sona erdi.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher Şanlı'nın hikayesi sona erdi.

Arka Sokaklar'ın 2013-2014 ve 2025-2026 sezonlarında rol alan Nail Kırmızıgül, Mesut'un düşmanı Cevher olarak karşımıza çıkmıştı. Yıllar sonra diziye geri dönüşüyle seyirciyi heyecanlandıran Cevher Şanlı karakterine yeni bölümde veda edildi ve karakter ölerek diziden ayrıldı. Arka Sokaklar setinde Nail Kırmızıgül'e veda hazırlanırken oyuncu Instagram'da paylaştığı veda metniyle herkesi duygulandırdı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz, 6 Şubat Cuma akşamı aldığı reytinglerle haftalık reytingsıralamasında rakibi Uzak Şehir'i solladı. Taşacak Bu Deniz haftalık reytinglerde üç kategoride de Uzak Şehir'i geçerek haftalar sonra lider dizi oldu.

Fenomen set emekçisi Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaşadığı diyalogla gündeme geldi.

Fenomen set emekçisi Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaşadığı diyalogla gündeme geldi.

Yalçın, TikTok’ta set ortamına dair anlattıklarıyla tanınıyor. Kaprisli oyuncular, set ortamındaki adaletsizlik, baskı gibi konulara da değindiği oluyor. Takipçisinden gelen soruyla birlikte de artık bazı oyuncuların kendini tanıdığını söyledi. O isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Yener Yalçın, ünlü oyuncuyla reklam çekiminde bir araya geldiklerinde sohbet ettiklerini ve tavsiyeleri olduğunu anlattı. Tatlıtuğ, Yalçın’ı kötü olayları anlatırken isim vermesi gerektiği konusunda desteklemişti.

Taşacak Bu Deniz'in başrolü Ulaş Tuna Astepe artık Sürmenelili oldu!

Taşacak Bu Deniz'in başrolü Ulaş Tuna Astepe artık Sürmenelili oldu!

Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi dikkat çeken isimleri bir araya getiriyor. Dizinin başrolü Ulaş Tuna Astepe, daha önce Karadeniz’de çekilen ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan Sen Anlat Karadeniz'de de yer almıştı. Karadeniz dizilerinin aranan yüzü olan Ulaş Tuna Astepe'ye bu güçlü bağın karşılığı olarak Sürmene’den fahri hemşehrilik unvanı veriliyor.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, dizinin ilçe tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle Astepe’ye teşekkür ederek fahri hemşehrilik kararı aldıklarını açıkladı. Astepe ise bu jest karşısında memnuniyetini dile getirerek, “Şeref duyarım” ifadelerini kullandı.

Aşkları Binbir Gece dizisinde başlayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, ekranın en yakışan çiftleri arasında yer alıyor.

Aşkları Binbir Gece dizisinde başlayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, ekranın en yakışan çiftleri arasında yer alıyor.

Binbir Gece'nin ardından Vatanım Sensin dizisinde de rol alan karı-koca uzun süredir ayrı projelerde yer alıyor. Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel'le aynı projede tekrar rol alma fikrine nasıl baktığı sorusuna ise umut verici bir yanıt verdi.

Halit Ergenç, muhabirlerin bu sorusuna 'Neden olmasın? Belli olmaz öyle şeyler. Olursa çok da mutlu oluruz. Konuşuyoruz arada.' diyerek yeni bir projede beraber rol alabileceklerinin sinyalini verdi.

TRT tarihinde ilk kez bir dizi çifti dergi çekimi gerçekleştirdi

TRT tarihinde ilk kez bir dizi çifti dergi çekimi gerçekleştirdi

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal, Hello! dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Çekimlerden paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, ikilinin uyumu bir kez daha izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde duygusal anlar ile gerilimin iç içe geçtiği sahneler izleyiciyi yine ekran başına kilitledi.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde duygusal anlar ile gerilimin iç içe geçtiği sahneler izleyiciyi yine ekran başına kilitledi.

Yayının hemen ardından sosyal medyada başlayan yorum trafiği ise gecenin temposunu bir adım daha yukarı taşıdı. Özellikle X’te yapılan esprili paylaşımlar kısa sürede çoğaldı. Biz de diziyi mizahın odağına alan o yaratıcı yorumları bir araya getirdik.

Son olarak Kral Kaybederse'de izlediğimiz oyuncu Halit Ergenç kameralara konuştu.

Son olarak Kral Kaybederse'de izlediğimiz oyuncu Halit Ergenç kameralara konuştu.

Kral Kaybederse'nin ardından yeni projesi merak edilen Halit Ergenç, Gazete Magazin kameralarına röportaj verdi. Başrolünde yer aldığı diziler arasında en sevdiklerini sıralaması istenen Halit Ergeç, '1-2-3 yapamam. İlk üçte Vatanım Sensin var. Kral Kaybederse var. Ve herhalde Muhteşem Yüzyıl var' yanıtını verdi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
