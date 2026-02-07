Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'de Fahri Hemşehrilik Veriliyor
Cuma günleri yayınlanan Taşacak Bu Deniz’in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, daha önce Karadeniz’de çekilen ve büyük ilgi gören Sen Anlat Karadeniz'de de yer almasının ardından, bölgenin tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle Sürmene’den fahri hemşehrilik unvanına layık görüldü.
KAYNAK: Kuzey Ekspres 61
