Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'de Fahri Hemşehrilik Veriliyor

Taşacak Bu Deniz
07.02.2026 - 11:54

Cuma günleri yayınlanan Taşacak Bu Deniz’in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, daha önce Karadeniz’de çekilen ve büyük ilgi gören Sen Anlat Karadeniz'de de yer almasının ardından, bölgenin tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle Sürmene’den fahri hemşehrilik unvanına layık görüldü.

KAYNAK: Kuzey Ekspres 61

Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi dikkat çeken isimleri bir araya getiriyor. Dizinin başrolü Ulaş Tuna Astepe, daha önce Karadeniz’de çekilen ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan Sen Anlat Karadeniz'de de yer almıştı. Karadeniz dizilerinin aranan yüzü olan Ulaş Tuna Astepe'ye bu güçlü bağın karşılığı olarak Sürmene’den fahri hemşehrilik unvanı veriliyor.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, dizinin ilçe tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle Astepe’ye teşekkür ederek fahri hemşehrilik kararı aldıklarını açıkladı. Astepe ise bu jest karşısında memnuniyetini dile getirerek, “Şeref duyarım” ifadelerini kullandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

