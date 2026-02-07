Sıla Türkoğlu’nun Başrolündeki Yeni Diziden Tam Kadro Fotoğraf Geldi!
Yeni sezon dizileri merak uyandırmaya devam ediyor. Televizyon dünyasının 2025-2026 sezonu için birçok yeni proje başladı. Kimileri erken final yaparak ekranlara veda etse de kimileri devam ediyor. Duyurulan projeler arasında henüz başlamayanlar da var. Onlardan biri de Doktor Başka Hayatta. Başrolleriyle sosyal medyada gündem olan diziden tam kadro fotoğraf paylaşıldı. Gelin birlikte görelim!
NOW’da başlayacak olan Doktor Başka Hayatta ilk duyurulduğu dönemde gündemden düşmemişti.
Şimdiyse merakla başlaması beklenen diziden yeni fotoğraf geldi.
