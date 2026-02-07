onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sıla Türkoğlu’nun Başrolündeki Yeni Diziden Tam Kadro Fotoğraf Geldi!

Sıla Türkoğlu’nun Başrolündeki Yeni Diziden Tam Kadro Fotoğraf Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.02.2026 - 14:24

Yeni sezon dizileri merak uyandırmaya devam ediyor. Televizyon dünyasının 2025-2026 sezonu için birçok yeni proje başladı. Kimileri erken final yaparak ekranlara veda etse de kimileri devam ediyor. Duyurulan projeler arasında henüz başlamayanlar da var. Onlardan biri de Doktor Başka Hayatta. Başrolleriyle sosyal medyada gündem olan diziden tam kadro fotoğraf paylaşıldı. Gelin birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW’da başlayacak olan Doktor Başka Hayatta ilk duyurulduğu dönemde gündemden düşmemişti.

NOW’da başlayacak olan Doktor Başka Hayatta ilk duyurulduğu dönemde gündemden düşmemişti.

İbrahim Çelikkol’un erkek başrole hayat vereceği dizide Alina Boz da kadın başrol olacaktı. İlk hazırlıklar tamamlanmış, başroller bir araya gelip fotoğraf da paylaşmıştı ki bir son dakika değişikliği yaşanmıştı. 

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun Doktor Başka Hayatta ile anlaştığı, Alina Boz’un da ayrıldığı öğrenilmişti. Sıla Türkoğlu’nun hayranları sevinirken, Alina Boz da Kuruluş Orhan ile ekranlara dönmüştü.

Şimdiyse merakla başlaması beklenen diziden yeni fotoğraf geldi.

Şimdiyse merakla başlaması beklenen diziden yeni fotoğraf geldi.

Dizide, İbrahim Çelikkol (İnan), Sıla Türkoğlu (Elif), Şebnem Hassanisoughi (Aylin), Bertan Asllani (Toprak), Ferit Aktuğ (Ekin), Esra Akkaya (Feda), Eylül Tumbar (Zeren), Yasemin Yazıcı (Aslı) ve Merve Bulut (Nesrin) başlıca rollerde olacak. 

Henüz ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Detayları aktarıyor olacağız…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın