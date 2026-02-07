onedio
3 Kategoride Lider: Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Rekabetinde Zirve Değişti

Uzak Şehir Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2026 - 12:50

Haftalık reyting mücadelesinde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet devam ediyor. Her hafta Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz sırasıyla liderliği ele geçirirken son haftada Uzak Şehir farkını ortaya koymuştu. Bu haftanın reyting sonuçlarında ise Taşacak Bu Deniz ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz mi yoksa Uzak Şehir mi oldu?

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir her hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde kıyasıya bir rekabet içindeydi. Her iki dizi de haftalık reytinglerde farklı kategorilerde liderliği elden bırakmazken bu hafta her şey değişti. Taşacak Bu Deniz haftalık reytinglerde farkını ortaya koydu.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz, 6 Şubat Cuma akşamı aldığı reytinglerle haftalık reyting sıralamasında rakibi Uzak Şehir'i solladı. Taşacak Bu Deniz haftalık reytinglerde üç kategoride de Uzak Şehir'i geçerek haftalar sonra lider dizi oldu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
