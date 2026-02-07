onedio
Arka Sokaklar'ın Cevher'i Diziden Ayrıldıktan Sonra Veda Mesajı Yayınladı

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2026 - 14:14

Arka Sokaklar'a geçtiğimiz sezon Cevher Şanlı karakteriyle geri dönen Nail Kırmızıgül, yeni bölümde ölerek diziye veda etti. Arka Sokaklar kadrosundan ayrılan Nail Kırmızıgül, sette kendisi için düzenlenen vedayı yayınlayıp bir de duygusal bir metin paylaştı.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher Şanlı'nın hikayesi sona erdi.

Arka Sokaklar'ın 2013-2014 ve 2025-2026 sezonlarında rol alan Nail Kırmızıgül, Mesut'un düşmanı Cevher olarak karşımıza çıkmıştı. Yıllar sonra diziye geri dönüşüyle seyirciyi heyecanlandıran Cevher Şanlı karakterine yeni bölümde veda edildi ve karakter ölerek diziden ayrıldı. Arka Sokaklar setinde Nail Kırmızıgül'e veda hazırlanırken oyuncu Instagram'da paylaştığı veda metniyle herkesi duygulandırdı.

İşte Arka Sokaklar setinde Nail Kırmızıgül'e hazırlanan veda:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
