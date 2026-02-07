Arka Sokaklar'ın Cevher'i Diziden Ayrıldıktan Sonra Veda Mesajı Yayınladı
Arka Sokaklar'a geçtiğimiz sezon Cevher Şanlı karakteriyle geri dönen Nail Kırmızıgül, yeni bölümde ölerek diziye veda etti. Arka Sokaklar kadrosundan ayrılan Nail Kırmızıgül, sette kendisi için düzenlenen vedayı yayınlayıp bir de duygusal bir metin paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher Şanlı'nın hikayesi sona erdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Arka Sokaklar setinde Nail Kırmızıgül'e hazırlanan veda:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın