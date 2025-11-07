Anne Olmak İstemediğini Söyleyince Linçlenen Kadın İsyan Etti

Lina doğana kadar “neden yapmıyorsunuz?” “olmuyor mu?” “ama bi çocuk lazım artık.” dediler. Lina doğdu daha el kadarken “ikinciyi de yapın araları çok açılmasın” “aman tek başına mı büyüyecek çocuk” baskısı başladı. Boşandım, millet “e gençsin daha evlenirsin Lina’ya kardeş lazım” demeye başladı. Tek görevimiz fütursuzca çoğalmakmış gibi. Susmuyorlar ki, SUSMUYORLAR. Çok istiyorsan sen doğur diyorum ben artık. Sen mi büyüteceksin, sen mi bakacaksın, sen mi karşılayacaksın tüm ihtiyaçlarını? Kadınlar belli bir yaşa geldiğinde milletin tüm derdi doğurup doğurmayışımız oluyor. Bu kadar ciddi bir kararı sizin mahalle baskınızla alacağımızı düşünmeniz de ayrı olay. Kadınları bi salın artık.