onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Anne Olmak İstemediğini Söyleyince Linçlenen Kadın İsyan Etti

Anne Olmak İstemediğini Söyleyince Linçlenen Kadın İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2025 - 00:07

İçerik Devam Ediyor

Instagram’da 167 bin takipçiye sahip psikolog Gözde Tezer, çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyince gelen linçlere isyan etti. Tezer, “Çocuk yapmak istemeyen kadınları rahat bırakır mısınız?” derken kendisine gelen linçleri dile getirdi. Tezer’e kadınlardan destek geldi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Genç kadın şu sözlerle tepki gösterdi👇🏻

Genç kadın şu sözlerle tepki gösterdi👇🏻

'Çocuk yapmak istemeyen kadınları bir rahat bırakır mısınız ya? Ne zaman anne olmak istemediğimi söylesem özellikle annelerden savunmaya geçen mesajlar geliyor. İlerde çok pişman olacaksın, bir gülüşü var, eriyorsun…’ Doğmamış bir çocuğun gülüşüne hasret duymuyorum. Yaşlılar, ‘Yaşlanınca sana kim bakacak?’ Diyor. Çocuk düşmanıymışım gibi muamele… Arkadaşlarımın çocuklarıyla story atsam ‘e çocukla oynuyorsun’ yazıyorlar. Niye sevmiyim?” 

Bu sözlere kadınlardan destek geldi👇🏻

Bu sözlere kadınlardan destek geldi👇🏻
twitter.com

Lina doğana kadar “neden yapmıyorsunuz?” “olmuyor mu?” “ama bi çocuk lazım artık.” dediler. Lina doğdu daha el kadarken “ikinciyi de yapın araları çok açılmasın” “aman tek başına mı büyüyecek çocuk” baskısı başladı. Boşandım, millet “e gençsin daha evlenirsin Lina’ya kardeş lazım” demeye başladı. Tek görevimiz fütursuzca çoğalmakmış gibi. Susmuyorlar ki, SUSMUYORLAR. Çok istiyorsan sen doğur diyorum ben artık. Sen mi büyüteceksin, sen mi bakacaksın, sen mi karşılayacaksın tüm ihtiyaçlarını? Kadınlar belli bir yaşa geldiğinde milletin tüm derdi doğurup doğurmayışımız oluyor. Bu kadar ciddi bir kararı sizin mahalle baskınızla alacağımızı düşünmeniz de ayrı olay. Kadınları bi salın artık.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın