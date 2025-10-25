onedio
Almanya’da Hayat Zor mu Değil mi? Gurbetçiler Türkiye’de Birbirine Girdi

Almanya'da Hayat Zor mu Değil mi? Gurbetçiler Türkiye'de Birbirine Girdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.10.2025 - 13:26

Bir sokak röportajında Almanya’da yaşayan iki gurbetçinin karşı karşıya gelmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bir gurbetçi “Almanya’da hayat zor!” derken, diğer gurbetçi ise hiç de zor olmadığını, Alman hükümetinin birçok yardımda bulunduğunu söyledi. Almanya ile ilgili sokakta yapılan bu tartışma ise sosyal medyada gündem oldu.

Gurbetçiler Türkiye’de birbirine girdi 👇

Almanya’da hayat zor mu değil mi?

Almanya’da hayat zor mu değil mi?

Almanya’da yaşam şartlarının Türkiye’den daha ağır olduğu ve alınan maaşların hiçbir şeye yetmediği iddiası iki gurbetçi vatandaşı karşı karşıya getirdi. TikTok’taki “Hergörüş” hesabındaki sokak röportajında Almanya’da yaşayan bir kişinin “Hayat çok zor” iddiasını o sırada sokaktan geçen başka bir gurbetçi yalanlandı. Alman hükümetinin yaşayanlara bir çok yardımda bulunduğu söyleyen vatandaş, “Almanya’da hayat zor” diyenlerin kimse gelmesin diye öyle diyor iddiasında bulundu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
