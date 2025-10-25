Almanya’da Hayat Zor mu Değil mi? Gurbetçiler Türkiye’de Birbirine Girdi

Bir sokak röportajında Almanya’da yaşayan iki gurbetçinin karşı karşıya gelmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bir gurbetçi “Almanya’da hayat zor!” derken, diğer gurbetçi ise hiç de zor olmadığını, Alman hükümetinin birçok yardımda bulunduğunu söyledi. Almanya ile ilgili sokakta yapılan bu tartışma ise sosyal medyada gündem oldu.