Sizi La Fontaine mi Yazdı? Bir Çiftlikte Yaşayan Köpek ve İneğin Dostluğu İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2025 - 13:08

Masallarda ve çizgi filmlerde, hayvanlar arasındaki dostlukları sıklıkla konu edilir. Bu dostluklar, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onlara empati yeteneğini kazandırmak için önemli bir araç. Bu dostluk hikayeleri, hayvanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını, birbirlerine nasıl yardım ettiklerini ve birlikte nasıl yaşadıklarını gösteriyor. Bunun yanında bu hikayeler sadece çocukların değil yetişkinlerin de kalplerini ısırıyor. Peki böyle bir dostluk gerçekte de varmış desek? 

Bir çiftlik sahibi ineği ve köpeğinin dostluğunu paylaştı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ikilinin videoları izleyenlerin kalbini ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Masaldan fırlamış gibiler.

Fiziksel olarak da birbirlerine benzeyen ikili neredeyse anne ve yavrusu gibi görünüyor. Tüm gün birlikte dinlenen ve birlikte eğlenen ikili, asla ayrılmıyor. Sizce de çok tatlı görünmüyorlar mı?

