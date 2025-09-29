ABD'ye Giden Genç, İki İşte Birden Çalışarak Bir Haftada Ne Kadar Kazandığını ve Yaptığı İşleri Açıkladı!

Pek çok genç eğitimleri süresince ya da eğitim hayatlarının ardından yurt dışına gitmeyi amaçlıyor. Hem yabancı dil gelişimi hem de bir miktar para biriktirme amacında olan gençlerin bir kısmı ise yurt dışına yerleşmeyi tercih ediyor. @idilcci adlı TikTok kullanıcısı ABD'ye taşınmasının ardından çalıştığı iki işi göstererek haftalık kazancını açıkladı.

Kaynak: TikTok / @idilcci