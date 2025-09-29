onedio
ABD'ye Giden Genç, İki İşte Birden Çalışarak Bir Haftada Ne Kadar Kazandığını ve Yaptığı İşleri Açıkladı!

ABD'ye Giden Genç, İki İşte Birden Çalışarak Bir Haftada Ne Kadar Kazandığını ve Yaptığı İşleri Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2025

Pek çok genç eğitimleri süresince ya da eğitim hayatlarının ardından yurt dışına gitmeyi amaçlıyor. Hem yabancı dil gelişimi hem de bir miktar para biriktirme amacında olan gençlerin bir kısmı ise yurt dışına yerleşmeyi tercih ediyor. @idilcci adlı TikTok kullanıcısı ABD'ye taşınmasının ardından çalıştığı iki işi göstererek haftalık kazancını açıkladı.

Kaynak: TikTok / @idilcci

O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Housekeeper'lık (otel oda temizlikçisi) ve garsonluk yapan genç kadın ne kadar kazandığını açıkladı.

Housekeeper'lık (otel oda temizlikçisi) ve garsonluk yapan genç kadın ne kadar kazandığını açıkladı.

Housekeeper olarak çalışan kadın haftada 40 saat çalıştığını ve bu işten haftalık 1060 dolar kazandığını açıkladı. Garsonluk işinde ise 25 saat çalışan kadın, bu iş için bir haftada 1000 dolar kazandığını dile getirdi. Haftada 65 saatini çalışarak geçiren genç kadın, her iki işten toplamda 2060 dolar ücret gelir elde ettiğini açıkladı.

