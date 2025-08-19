onedio
ABD Hava Kuvvetleri'nde Görevli Bir Türk Amerikan Ordusunun Şartlarını Anlattı

19.08.2025 - 20:01

ABD Hava Kuvvetleri için görev yapan Emre Özkan isimli bir Türk ABD ordusunun askerlerini sunduğu avantajları anlattı. Orduda olmanın kendisi için avantajlarını anlatan Özkan 20 yıl sonra emeklilik, kira yardımı ve kredi kolaylığı gibi yönlerini sıraladı.

Paylaşım şöyle;

