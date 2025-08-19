Sen Ne Dilersen Gerçek Olur: Stajyer Doktor Manifest'in Tıbbi Fizyolojisini Anlattı

Manifestin tıbbi bir gerçeklik olduğunu söyleyen stajyer doktor, tıbbi fizyolojisini açıkladı.

'Sen olumlu ve olumsuz bir şeyi hayal ediyorsun ve bu bir süre sonra gerçekten oluyor.' diyen doktor Mehmet Ali Tatar, 'Retiküler aktivasyon diye bir sistemi var beynimizin dikkat filrtesi. Örneğin sen kırmızı bir araba düşünüyorsun, istiyorsun, ondan sonra her yer kırmızı araba kaynamaya başlıyor. Çünkü beynin sürekli onu arıyor. Nöral plastisite dediğimiz bir şey var. Beyinde kullanılan yollar güçleniyor, kullanılmayan yollar ise güçsüzleşiyor. Bir düşünceyi, bir hedefi tekrar zihninde canlandırdığında, gerçekleştiğinde ne tepki vereceğini hayal ettiğinde nöronal ağlar kuruluyor ve beyinde bir yol oluşuyor. Sonrasında beynin sırf bu yol hatrına davranışlarını sen farkında olmadan ona göre şekillendirmeye başlıyor. Prefrontal korteks planlıyor, basal ganglionlar alışkanlıkları, limbik sistem motivasyonu yeniden şekillendiriyor. 2. olarak hormonal birtakım olaylar oluyor, Hayal edince dopaminerjik sistem aktive oluyor ve sen motive oluyorsun. Olumlu beklenti ise kortizol seviyesini düşürüyor. Stresin azalıyor ve daha rahat çalışıyorsun.'