7 Günlük Tatil 1040 Dolar: MSC World America İsimli Cruise Gemisinin Görüntüleri Hayatlarımızı Sorgulattı

Dünyanın çeşitli yerlerini gezmek muhteşem bir deneyim ama bunu bir de cruise gemisiyle yapmak ef-sa-ne! Nereden mi biliyorum, tabii ki sadece videolardan 🥲 O kadar ihtişamlı görünüyorlar ki içinde olup hem tatil yapmak hem yanaştığı kıyılarda yeni yerler keşfetmek elbette fazlasıyla güzel olmalı. MSC World America adlı cruise gemisinden gelen görüntüler de bunu kanıtlayan cinsten. Bu cruise gemisinde bir haftalık tatilin bedeli ise 1040 dolar!