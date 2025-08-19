onedio
7 Günlük Tatil 1040 Dolar: MSC World America İsimli Cruise Gemisinin Görüntüleri Hayatlarımızı Sorgulattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 15:31

Dünyanın çeşitli yerlerini gezmek muhteşem bir deneyim ama bunu bir de cruise gemisiyle yapmak ef-sa-ne! Nereden mi biliyorum, tabii ki sadece videolardan 🥲 O kadar ihtişamlı görünüyorlar ki içinde olup hem tatil yapmak hem yanaştığı kıyılarda yeni yerler keşfetmek elbette fazlasıyla güzel olmalı. MSC World America adlı cruise gemisinden gelen görüntüler de bunu kanıtlayan cinsten. Bu cruise gemisinde bir haftalık tatilin bedeli ise 1040 dolar!

Dünyanın en büyük Cruise gemisi MSC World America'da hayat böyle görünüyor:

Cruise gemilerinde tatil yapmak bambaşka bir deneyim.

Cruise gemilerinde tatil yapmak bambaşka bir deneyim.

Hem 5 yıldızlı otelin sağladığı tüm imkanlara sahip olup hem denizin üstünde olmak, demir attığı kıyılarda yeni yerler keşfetmek efsane bir his olmalı. MSC World America adlı dünyanın en büyük cruise gemisinin içinden gelen görüntüler de bunu kanıtlar seviyede.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
