onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD’de Yaşanan Tarihi Kar Fırtınası Times Meydanı’nda Böyle Görüntülendi

ABD’de Yaşanan Tarihi Kar Fırtınası Times Meydanı’nda Böyle Görüntülendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 10:53

İçerik Devam Ediyor

ABD yakın tarihin en büyük kar fırtınasını yaşıyor. Ülkenin yarısından fazlasını etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle adeta sıkıyönetim ilan edildi. Kar fırtınası, New York’ta bulunan dünyaca ünlü Times Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’nin bazı bölgelerinde sıcaklıklar eksi 45 dereceyi bulacak.

ABD’nin bazı bölgelerinde sıcaklıklar eksi 45 dereceyi bulacak.

ABD hava tahmin uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının -45 dereceye kadar düşebileceği öngörüsünü paylaştı.

Uzmanlar, şiddetli rüzgârların da etkisiyle “felaket boyutunda buzlanma” meydana gelebileceği, bu durumun uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği ve seyahat edecekler için oldukça tehlikeli koşullar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca çeşitli açıklamalarda, fırtına ve kar yağışının yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hakan Kutlay Kutlu

keske buralarda da olsa. suyumuz yok

.

Abartıldığı kadar birşey yok gerçekten şuan