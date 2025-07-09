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9 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

9 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 19:10

Türkiye gündemi her daim hareketli ve dinamik. Son dakika gelişmelerinin üst üste yaşandığı ülkemizde, gündemden uzak kalmanız ise an meselesi. Spor, magazin, televizyon ve siyaset gündemi her zaman olduğu gibi yine kalabalıktı.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri derledik.

İşte gözden kaçırılmaması gereken, 9 Temmuz'da yaşanan en önemli olaylar.

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DEM Parti PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı.

DEM Parti PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakmasıyla yeni bir adım atılmış olacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Tarihi bir eşikteyiz” diyerek PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı. Öte yandan Doğan, 'Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor' dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerinin üzerindeki kayyum kaldırıldı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerinin üzerindeki kayyum kaldırıldı

Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, bunun yerine denetim kayyumluğuna evrilmesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek verdi

Ekrem İmamoğlu duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik dava duruşmalarının TRT'de yayınlanması önerisine olumlu yaklaştı.

Ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık cezaevinde fenalaştı

Ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık cezaevinde fenalaştı

Kanser tedavisi geçmişi olan ve cezaevinde ‘lenfoma’ şüphesiyle ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyatının ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderilmişti. Halk TV’de yer alan habere göre cezaevinde fenalaşan Çalık, yeniden hastaneye sevk edildi.

LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı verildi

LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı verildi

Leman dergisinde yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada mahkeme, içerikten sorumlu olan isimlerin tutuklu yargılanmasına karar verdi. 

Bugün konuyla ilgili bir gözaltı haberi daha geldi.

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PKK Lideri Abdullah Öcalan Videolu Mesaj Yayınladı

PKK Lideri Abdullah Öcalan Videolu Mesaj Yayınladı

PKK lideri Abdullah Öcalanİmralı Cezaevi'nden videolu mesaj yayınladı. Abdullah Öcalan açıklamasında 'Tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim” ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan ayrıca 'Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum' dedi.

Tele 1, RTÜK'ün 10 günlük vezasının ardından Sözcü TV'ye destek için ekran kararttı

Tele 1, RTÜK'ün 10 günlük vezasının ardından Sözcü TV'ye destek için ekran kararttı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda yer verdiği protesto görüntülerinde 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' ettiği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti. Sözcü TV'ye 3 Temmuz'da iletilen kararda, kanalın 5 gün içinde karartılması gerektiği bilgisi yer aldı. Sözcü TV mahkemeye yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunsa da mahkeme olumlu yanıt vermedi. Sözcü TV kanalı ve YouTube kanalı dün gece eş zamanlı olarak karartıldı.

Tele 1 ekranları da aynı saatlerde Sözcü TV'ye destek için birkaç saniyeliğine ekran kararttı.

Kızılcık Şerbeti listede yok: Son 13 yılın reyting rekortmeni dizileri belli oldu!

Kızılcık Şerbeti listede yok: Son 13 yılın reyting rekortmeni dizileri belli oldu!

Türk dizilerinin dünyaca ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Üstünden yıllar geçse de izlemeye doyamadığımız dizilerimizi sezonlarında izlediğimizdeki ilk heyecanımızı bir düşünsenize... Kimi zaman ekrana kilitleniyor, kimi zaman ekran karşısında sinirimize hakim olamıyoruz. Elbette her sezon öne çıkan yapımlar da oluyor ve izleyici olarak bizi ekran başına toplayan bu yapımlar reyting rekoru kırıyor. 

Box Office de son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip, son 13 yılın reyting rekortmeni dizilerini ve aldıkları rekorları derlemiş. Gelin bakalım hangi diziler rekor kırmış?

Havalara uçtu! Dilan Polat, şirketlerindeki kayyum kararının kaldırıldığını öğrendiği anı paylaştı

Havalara uçtu! Dilan Polat, şirketlerindeki kayyum kararının kaldırıldığını öğrendiği anı paylaştı

Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmetti.

Dilan Polat, ailesiyle beraber kayyum kararının kaldırıldığı haberini aldığı anları Instagram hesabından paylaştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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