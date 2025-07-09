9 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli ve dinamik. Son dakika gelişmelerinin üst üste yaşandığı ülkemizde, gündemden uzak kalmanız ise an meselesi. Spor, magazin, televizyon ve siyaset gündemi her zaman olduğu gibi yine kalabalıktı.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri derledik.
İşte gözden kaçırılmaması gereken, 9 Temmuz'da yaşanan en önemli olaylar.
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DEM Parti PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı.
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerinin üzerindeki kayyum kaldırıldı
Ekrem İmamoğlu duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek verdi
Ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık cezaevinde fenalaştı
LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı verildi
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PKK Lideri Abdullah Öcalan Videolu Mesaj Yayınladı
Tele 1, RTÜK'ün 10 günlük vezasının ardından Sözcü TV'ye destek için ekran kararttı
Kızılcık Şerbeti listede yok: Son 13 yılın reyting rekortmeni dizileri belli oldu!
Havalara uçtu! Dilan Polat, şirketlerindeki kayyum kararının kaldırıldığını öğrendiği anı paylaştı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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