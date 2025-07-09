LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir İçin Gözaltı Kararı Verildi
Leman dergisinde yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada mahkeme, içerikten sorumlu olan isimlerin tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Bugün konuyla ilgili bir gözaltı haberi daha geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LeMan'da yayınlanan karikatür krize neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir gözaltı haberi daha geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın