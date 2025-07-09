LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir İçin Gözaltı Kararı Verildi

Leman dergisinde yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada mahkeme, içerikten sorumlu olan isimlerin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Bugün konuyla ilgili bir gözaltı haberi daha geldi.