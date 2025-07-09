onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir İçin Gözaltı Kararı Verildi

LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir İçin Gözaltı Kararı Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 12:31

Leman dergisinde yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada mahkeme, içerikten sorumlu olan isimlerin tutuklu yargılanmasına karar verdi. 

Bugün konuyla ilgili bir gözaltı haberi daha geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LeMan'da yayınlanan karikatür krize neden oldu.

LeMan'da yayınlanan karikatür krize neden oldu.

LeMan'da çiziline bir karikatürde yer alan figürlerin Hz.Muhammed ve Hz. Musa'yı resmettiği iddiası gündeme gelmişti. Bu süreçte konuyla ilgili dört gözaltı yapılmış ve dergide sorumluluğu bulunduğu düşünülen 4 kişi tutuklanmıştı.

Bir gözaltı haberi daha geldi.

Bir gözaltı haberi daha geldi.

Yurt dışında olan ve bugün Türkiye'ye dönmesi beklenen Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi ile birlikte hakkında gözaltı kararı verildi. 

Daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. 

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün'ün de halen yurtdışında olduğu biliniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın