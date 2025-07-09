62 Kişi Yakalandı: POS Cihazlarıyla Para Aklayanlara Operasyon

Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde Dağ Grup çatısı altında şahısların tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, rent a car sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS Tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

1- Yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı pos cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları

2- Farklı yabancı meşeili kartlar ile yaklaşık 1’er dakika arayla aynı pos cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları

3- Şirketlerin Pos cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00 - 08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı hususları tespit edildi.)

Bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri suç gelirleri ile eşlerinin ve akrabaları üzerine mülkler ve arabalar alındığı, DAG plakalı sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları , lüks yaşantılarının olduğu’ tespitine istinaden soruşturma kapsamında şahıslar hakkında teknik takip ve fiziki takip olmak üzere gerekli çalışmalara başlandı.