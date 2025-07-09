62 Kişi Yakalandı: POS Cihazlarıyla Para Aklayanlara Operasyon
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi. MYNET’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında; Aksaray ve Laleli’de Dağ Grup çatısı altında büyük bir şebekeyi çökertti. Banka çalışanları da yakalandı.
POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddia edilen 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi yakalandı.
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Paraları sanal pos yöntemiyle aklayan suç örgütü üyelerinin çakarlı lüks araç kullandıkları tespit edildi!
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POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50.000.000.000 TL ( 50 milyar ) işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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