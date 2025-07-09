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62 Kişi Yakalandı: POS Cihazlarıyla Para Aklayanlara Operasyon

62 Kişi Yakalandı: POS Cihazlarıyla Para Aklayanlara Operasyon

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 12:13

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi. MYNET’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında; Aksaray ve Laleli’de Dağ Grup çatısı altında büyük bir şebekeyi çökertti. Banka çalışanları da yakalandı.

POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddia edilen 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi yakalandı.

Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
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Paraları sanal pos yöntemiyle aklayan suç örgütü üyelerinin çakarlı lüks araç kullandıkları tespit edildi!

Paraları sanal pos yöntemiyle aklayan suç örgütü üyelerinin çakarlı lüks araç kullandıkları tespit edildi!

Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde Dağ Grup çatısı altında şahısların tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, rent a car sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS Tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

1- Yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı pos cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları

2- Farklı yabancı meşeili kartlar ile yaklaşık 1’er dakika arayla aynı pos cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları

3- Şirketlerin Pos cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00 - 08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı hususları tespit edildi.)

Bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri suç gelirleri ile eşlerinin ve akrabaları üzerine mülkler ve arabalar alındığı, DAG plakalı sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları , lüks yaşantılarının olduğu’ tespitine istinaden soruşturma kapsamında şahıslar hakkında teknik takip ve fiziki takip olmak üzere gerekli çalışmalara başlandı.

POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50.000.000.000 TL ( 50 milyar ) işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50.000.000.000 TL ( 50 milyar ) işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde aralarında şüpheli şahısların şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen aralarında üst düzey banka görevlilerinin (Ş. Bank., D Bank.) bulunduğu toplamda 84 şüpheli şahıs tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslara ait 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkana (Yaklaşık değeri 1 milyar TL) el konulmuş şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 61 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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