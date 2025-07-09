Kızılcık Şerbeti Listede Yok: Son 13 Yılın Reyting Rekortmeni Dizileri Belli Oldu!
Türk dizilerinin dünyaca ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Üstünden yıllar geçse de izlemeye doyamadığımız dizilerimizi sezonlarında izlediğimizdeki ilk heyecanımızı bir düşünsenize... Kimi zaman ekrana kilitleniyor, kimi zaman ekran karşısında sinirimize hakim olamıyoruz. Elbette her sezon öne çıkan yapımlar da oluyor ve izleyici olarak bizi ekran başına toplayan bu yapımlar reyting rekoru kırıyor.
Box Office de son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip, son 13 yılın reyting rekortmeni dizilerini ve aldıkları rekorları derlemiş. Gelin bakalım hangi diziler rekor kırmış?
Kaynak: Box Office
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13. 2012-2013: Kurtlar Vadisi Pusu (13,36)
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12. 2013-2014: Kurtlar Vadisi Pusu (12,69)
11. 2014-2015: Karagül (10,14)
10. 2015-2016: Diriliş Ertuğrul (8,63)
9. 2016-2017: Diriliş Ertuğrul (12,25)
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8. 2017-2018: Sen Anlat Karadeniz (15,71)
7. 2018-2019: Bir Zamanlar Çukurova (13,10)
6. 2019-2020: Mucize Doktor (15,58)
5. 2020-2021: Kuruluş Osman (11,77)
4. 2021-2022: Kuruluş Osman (10,11)
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3. 2022-2023: Yalı Çapkını (11,47)
2. 2023-2024: Bahar (9,24)
1. 2024-2025: Uzak Şehir (14,18)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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