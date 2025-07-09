Kızılcık Şerbeti Listede Yok: Son 13 Yılın Reyting Rekortmeni Dizileri Belli Oldu!

Türk dizilerinin dünyaca ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Üstünden yıllar geçse de izlemeye doyamadığımız dizilerimizi sezonlarında izlediğimizdeki ilk heyecanımızı bir düşünsenize... Kimi zaman ekrana kilitleniyor, kimi zaman ekran karşısında sinirimize hakim olamıyoruz. Elbette her sezon öne çıkan yapımlar da oluyor ve izleyici olarak bizi ekran başına toplayan bu yapımlar reyting rekoru kırıyor.

Box Office de son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip, son 13 yılın reyting rekortmeni dizilerini ve aldıkları rekorları derlemiş. Gelin bakalım hangi diziler rekor kırmış?

Kaynak: Box Office