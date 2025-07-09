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Kızılcık Şerbeti Listede Yok: Son 13 Yılın Reyting Rekortmeni Dizileri Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti Listede Yok: Son 13 Yılın Reyting Rekortmeni Dizileri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2025 - 14:21

Türk dizilerinin dünyaca ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Üstünden yıllar geçse de izlemeye doyamadığımız dizilerimizi sezonlarında izlediğimizdeki ilk heyecanımızı bir düşünsenize... Kimi zaman ekrana kilitleniyor, kimi zaman ekran karşısında sinirimize hakim olamıyoruz. Elbette her sezon öne çıkan yapımlar da oluyor ve izleyici olarak bizi ekran başına toplayan bu yapımlar reyting rekoru kırıyor. 

Box Office de son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip, son 13 yılın reyting rekortmeni dizilerini ve aldıkları rekorları derlemiş. Gelin bakalım hangi diziler rekor kırmış?

Kaynak: Box Office

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13. 2012-2013: Kurtlar Vadisi Pusu (13,36)

13. 2012-2013: Kurtlar Vadisi Pusu (13,36)

Kurtlar Vadisi'nin rekor kırmasının ardından devam niteliğinde çekilen Kurtlar Vadisi Pusu da aynı yoldan ilerlemeyi başardı. İlk sezonuyla 13,36 reyting alan Kurtlar Vadisi Pusu, 2012-2013 sezonunun en çok izlenen dizisi oldu.

12. 2013-2014: Kurtlar Vadisi Pusu (12,69)

12. 2013-2014: Kurtlar Vadisi Pusu (12,69)

İlk sezonun ardından Kurtlar Vadisi Pusu, ikinci sezonunda da büyük bir başarı yakaladı. Dizi, 2013-2014 sezonunda da sezonun en çok izlenen yapımı oldu.

11. 2014-2015: Karagül (10,14)

11. 2014-2015: Karagül (10,14)

Mert Yazıcıoğlu'nu ilk kez izlediğimiz Karagül, yayınlandığı ilk sezonda sezonun en yüksek reytingini almayı başardı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun ardından dram dizisinin zirveyi görmesi, izleyicinin farklı bir arayışta olduğuna dair bir izlenim uyandırmıştı.

10. 2015-2016: Diriliş Ertuğrul (8,63)

10. 2015-2016: Diriliş Ertuğrul (8,63)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul, büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştı. Bu başarısıyla da ikinci sezonunda reyting rekoru kırmayı başardı.

9. 2016-2017: Diriliş Ertuğrul (12,25)

9. 2016-2017: Diriliş Ertuğrul (12,25)

Bir sezon önceki başarısını çok daha yüksek bir oranda tazeleyen Diriliş Ertuğrul, 2016-2017 sezonunun da en çok izlenen yapımı oldu. Toplam 5 sezondan oluşan dizi, iki sezonunda en yüksek reytinge ulaşmayı başardı.

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8. 2017-2018: Sen Anlat Karadeniz (15,71)

8. 2017-2018: Sen Anlat Karadeniz (15,71)

Tarihi bir dizinin ardından Karadeniz dizisini zirvede görmüştük. Şiddet sahneleriyle tepki çekse de Sen Anlat Karadeniz son 12 yılın reytinglerinin zirvesinde yer almayı başardı.

7. 2018-2019: Bir Zamanlar Çukurova (13,10)

7. 2018-2019: Bir Zamanlar Çukurova (13,10)

Karadeniz'in ardından bir sonraki sezon soluğu Adana'da aldık. Geçmişe yolculuk yapılan ve yine dram konulu bir dizinin ön plana çıkması izleyicinin dizilerden beklentisinin değiştiğini gözler önüne serdi.

6. 2019-2020: Mucize Doktor (15,58)

6. 2019-2020: Mucize Doktor (15,58)

Son 12 yılın en çok izlenen 2. yapımı olmayı başaran Mucize Doktor, farklı ve ilgi çeken konusuyla gündem olmuştu. Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın oyunculukta devleştiği dizi hala unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

5. 2020-2021: Kuruluş Osman (11,77)

5. 2020-2021: Kuruluş Osman (11,77)

Yeniden tarih konulu dizilere dönüş yaşandı. Kuruluş Osman, ATV ekranlarında ikinci sezonuyla büyük bir ilgi gördü.

4. 2021-2022: Kuruluş Osman (10,11)

4. 2021-2022: Kuruluş Osman (10,11)

Burak Özçivit'in hala canlandırdığı Osman Bey karakteri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemine ışık tutan dizi bir sezon daha en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman, 3. sezonunda da en çok reyting alan yapım oldu.

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3. 2022-2023: Yalı Çapkını (11,47)

3. 2022-2023: Yalı Çapkını (11,47)

Kızılcık Şerbeti'yle kıyasıya bir mücadele içine giren Yalı Çapkını, ilk sezonuyla ekranların en çok izlenen yapımı oldu. Sonraki iki sezonunda aynı başarıyı sağlayamasa da Yalı Çapkını'nın ilk sezonunun yakaladığı başarı reyting zirvesinde yerini aldı.

2. 2023-2024: Bahar (9,24)

2. 2023-2024: Bahar (9,24)

Kızılcık Şerbeti'nin yakaladığı büyük başarıya rağmen eğlenceli ve kadının gücü temalı yapısıyla dikkat çeken Bahar, ilk sezonunda aldığı ortalamayla sezonun reyting lideri oldu. Yalı Çapkını bu sezon düşüş yaşamaya başladı.

1. 2024-2025: Uzak Şehir (14,18)

1. 2024-2025: Uzak Şehir (14,18)

Son sezonun zirvesinde sektöre yön veren Uzak Şehir yer aldı. Kanal D'nin 15 yıllık reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'la zirvedeki yerini aldı ve son 12 yılın en çok izlenen 3. yapımı oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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