Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya, İlişkide Yapmayacağı Şeyleri Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/h8yHs9...
Uzak Şehir'de Nare'yle yaşadığı büyük aşkla bilinen ve dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Şahin'e hayat veren Alper Çankaya, kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Uzak Şehir'in ardından sık sık gündeme gelen oyuncu, Onedio.com'un YouTube hesabında yayına katıldı. Soruları yanıtlayan ünlü oyuncu özel hayatında asla yapmayacağı şeyleri de böylece açıklamış oldu.
Kaynak: Onedio.com YouTube
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Uzak Şehir'de Nare'yle yaşadığı büyük aşkla dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Şahin, yaz boyunca da konuşulmaya devam ediyor.
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Onedio.com YouTube hesabında soruları yanıtlayan Alper Çankaya, İllişkide asla yapmam" dediklerini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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